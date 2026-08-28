Es la fruta clásica de finales de verano en España, pero casi nadie le saca partido más allá del postre: 5 recetas con uvas fáciles y sorprendentes

Septiembre y las semanas previas son la mejor época para encontrar uvas en su punto justo de dulzor, con racimos que se venden a buen precio en cualquier mercado o supermercado. Sin embargo, la mayoría de las recetas con uvas que circulan se quedan en lo mismo de siempre: unas uvas peladas junto al café o, como mucho, una macedonia sin mucha gracia.

Lo cierto es que esta fruta aguanta mejor de lo que parece el contacto con sabores salados, ácidos o incluso algo picantes, algo que en países como Francia o Italia se aprovecha desde hace generaciones. Con el calor todavía presente, buscar recetas con uvas que sean ligeras y refrescantes tiene mucho más sentido que reservarlas solo para el postre.

Cinco recetas con uvas fáciles y frescas para este final de verano

Recordemos que muchas cocinas mediterráneas llevan décadas combinando la uva con quesos curados, frutos secos o pescados en escabeche, precisamente porque su dulzor suaviza sabores fuertes sin necesidad de añadir azúcar ni salsas elaboradas. Trasladar esa misma lógica a la cocina de casa no exige más que un buen racimo y un poco de curiosidad.

Estas son cinco recetas con uvas pensadas para el aperitivo, la comida o la merienda, sin necesidad de encender el horno y con ingredientes que suelen estar ya en la nevera.

1. Ajoblanco de uvas

Este gazpacho blanco de origen malagueño es una de las recetas con uvas que más sorprenden a quien nunca lo ha probado: cuesta creer que un plato con ajo crudo pueda resultar tan suave, pero la almendra y el agua muy fría lo suavizan por completo.

Se sirve helado, casi como una sopa fría, y funciona perfectamente como primer plato en cualquier comida de los días de más calor.

Para prepararlo en casa hacen falta pocos ingredientes:

Pan del día anterior, remojado en agua.

Almendras crudas peladas.

Un diente de ajo.

Aceite de oliva virgen extra.

Agua muy fría y sal.

Un puñado de uvas blancas sin piel, para decorar.

Se tritura todo junto, menos las uvas, hasta lograr una crema fina y homogénea. Se rectifica de sal, se deja enfriar al menos una hora en la nevera y se sirve con las uvas partidas por encima, que aportan justo el contrapunto dulce que este plato necesita.

2. Ensalada de hojas verdes, queso azul y uvas

El contraste entre lo salado del queso y lo dulce de la fruta es lo que hace que esta ensalada no sepa a las de siempre. Es de las recetas con uvas más rápidas de montar, ideal para una comida ligera cuando no apetece encender ni un fogón.

La base de esta ensalada es sencilla:

Hojas verdes variadas, como rúcula o canónigos.

Queso azul en trocitos.

Nueces tostadas.

Uvas partidas por la mitad.

Aceite de oliva y un toque de vinagre.

Basta con mezclarlo todo en el último momento, justo antes de servir, para que las hojas no se ablanden con el aliño y las uvas mantengan su textura crujiente.

3. Pinchos de uva, queso y pistacho

Este aperitivo se prepara en pocos minutos y sin usar el fuego, algo que se agradece especialmente en pleno verano. Se sirve frío, en un pincho individual o directamente en un bol para picar entre varios.

Solo se necesitan tres ingredientes:

Uvas sin semillas.

Queso crema.

Pistachos machacados.

Basta con untar cada uva en el queso crema y rebozarla después en los pistachos machacados, hasta que quede completamente cubierta. Se deja un rato en la nevera antes de servir para que el conjunto quede bien firme.

4. Uvas congeladas

El resultado es un snack crujiente por fuera y helado por dentro, mucho más ligero que cualquier helado industrial y perfecto para las tardes de más calor. Es, probablemente, la más sencilla de estas cinco recetas con uvas.

El proceso no puede ser más sencillo:

Lavar y secar bien el racimo.

Separar las uvas del tallo, una a una.

Extenderlas en una bandeja sin que se toquen entre sí.

Congelar durante un par de horas.

Se sacan del congelador justo antes de comer, porque se descongelan con rapidez, y se pueden guardar después en una bolsa hermética para tener siempre un puñado a mano.

5. Batido de uvas y menta

Esta bebida ligera y con un color intenso es una alternativa distinta a los batidos de siempre, con un punto refrescante que le debe tanto a la uva como a la menta. Se puede colar si se prefiere sin pulpa, aunque tomarla entera conserva más fibra.

La receta se resume en cuatro ingredientes:

Uvas sin pepitas.

Hojas de menta fresca.

Agua muy fría.

Hielo.

Se licúa todo junto hasta que quede una textura uniforme, se prueba el punto de dulzor y, si hace falta, se ajusta con un poco más de agua fría antes de servir en un vaso bien helado.

¿Por qué merece la pena sumar más recetas con uvas a la mesa de verano?

Más allá del sabor, las uvas aportan bastante agua en su composición, lo que las convierte en una fruta útil para hidratarse en los días de más calor sin recurrir siempre a la fruta cortada de toda la vida. También son una fuente sencilla de vitaminas del grupo B y de vitamina K, además de los antioxidantes que se concentran sobre todo en la piel y en las pepitas.

Incorporarlas en recetas con uvas saladas o en bebidas, y no solo en el postre, permite aprovechar esos nutrientes en comidas completas, en lugar de dejarlas siempre para el final. Y al ser una fruta que casi no necesita preparación, encaja bien en cualquier plan de cocina rápida de verano.

Además, al tratarse de una fruta que se come cruda en la mayoría de estas preparaciones, conserva mejor sus propiedades que otras que necesitan cocción prolongada. Eso las convierte en una opción cómoda para quien busca comer ligero sin renunciar al sabor ni pasar horas frente a los fogones.

Trucos para que estas recetas con uvas salgan perfectas

Conviene elegir racimos sin semillas para las preparaciones que se comen enteras, como los pinchos o las uvas congeladas, y reservar las variedades con pepitas para batidos o salsas donde luego se cuela el resultado. Lavarlas bien y secarlas del todo antes de guardarlas en la nevera también ayuda a que se conserven más días sin arrugarse.

El frío es, en realidad, el mejor aliado de estas recetas: cuanto más fría se sirva la uva, más se nota su punto dulce y más refresca, así que merece la pena guardar el racimo en la nevera desde que se compra y sacarlo solo un momento antes de comerlo.

Un último detalle que suele pasarse por alto: conviene lavar las uvas justo antes de usarlas, nunca mucho antes, porque esa capa blanquecina que a veces cubre la piel (la pruina) las protege de forma natural y se pierde en cuanto entran en contacto con el agua.