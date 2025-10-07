La explicación tras el dicho ‘eres más majo que las pesetas’

En cada país hay expresiones típicas que se han utilizado durante muchos años, décadas incluso, y lo cierto es que en muchos casos se desconoce su origen o significado. Seguro que alguna vez has escuchado eso de ‘eres más majo que las pesetas’, y quizás eres demasiado joven como para saber qué significa.

En nuestro país hay cientos de expresiones y refranes que pueden descolocar un poco cuando las escuchas por primera vez, y siempre en realidad hasta que alguien te explica su significado. Por suerte, siempre encontrarás a alguien que te muestre su significado, en este caso nosotros.

¿Qué significa ‘eres más majo que las pesetas’?

Hoy en día se define “majo” como alguien simpático, agradable, lo que hace que la gente piense que si te dicen ‘eres más majo que las pesetas’ en realidad te están diciendo que eres muy simpático. Pero no es así. Para nada. El verdadero origen de esta expresión no tiene nada que ver con la simpatía y sí con el dinero, por eso se mencionan las pesetas.

En los siglos XVIII y XIX, la palabra “majo” se utilizaba especialmente para definir a las clases populares madrileñas, especialmente a los vecinos del barrio de Malasaña que con su forma de vestir imitaban a la más alta aristocracia de la capital. Si te llamaban majo, te estaban diciendo realmente que ibas bien vestido, que tenías estilo… que molabas y eras súper cool, que dirían hoy en día.

Al ser la peseta la moneda de la época y hasta el año 2002, esa moneda estaba muy bien considerada, y más aún quienes tenían muchas pesetas. Esto nos deja el verdadero significado de nuestra expresión de hoy, ‘eres más majo que las pesetas’, que es que tienes mucha clase y “molas” un montón, tanto como para valer más aún de lo que valen las pesetas.

Sin duda resulta muy curioso conocer el significado de expresiones que llevamos utilizando prácticamente toda la vida y que además, como en este caso, la mayoría de las personas no la aplican realmente como es ya que desconocen su verdadero significado.