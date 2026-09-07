Los expertos en IA avisan: «Cada vez que rechazas una llamada estás confirmando que tu número está activo»

Por costumbre, solemos rechazar cualquier llamada que podamos detectar como publicidad, sin saber que con el simple gesto de colgar se provoca la intensificación de llamadas de spam. La experta en IA Nona ha advertido sobre la tendencia a rechazar este tipo de llamadas y explica cómo los softwares y marcadores automáticos de telemarketing y estafas registran esa interacción sencilla de rechazar la llamada como un usuario en activo.

Al colgar manualmente, el sistema detecta en milisegundos que detrás de ese número de teléfono hay una persona disponible, lo que las bases de datos de futuras compañías catalogan como «alto valor». Esta etiqueta para las compañías se traduce para el consumidor en un mayor número de llamadas de spam.

¿Qué hacer ante llamadas de spam?

La experta hace una lista de pasos a través de un hilo de la red social X, de cómo combatir estas llamadas indeseadas de la forma más óptima. Nona recomienda como paso fundamental y primero el registro en la Lista Robinson. Esta base de datos gratuita respaldada por el gobierno hará que, en un plazo máximo de 3 meses, los telemarketers dejen de llamarte de forma legal.

Ante la continua infracción de esta ley, la experta en IA da más consejos para evitar el spam. Activar el bloqueador de spam integrado en el teléfono, que detiene más del 80% de las llamadas publicitarias. Para seguir cerrando la probabilidad de que una llamada de esta índole nos importune, se recomienda descargar aplicaciones bloqueadoras de spam como Robokiller, Nomorobo, Truecaller.

Para proteger nuestro número de teléfono, es importante la eliminación de este de los sitios de data brokers, que venden la información de los usuarios.

¿Qué pasa cuando cuelgas una llamada de spam?

Pulsar el botón rojo cuando surge una llamada de teléfono en la pantalla del dispositivo; envía una señal instantánea de línea ocupada o corte voluntario. Demuestra que el teléfono está encendido y en uso en ese preciso instante. Descolgar y hablar se concibe como el peor escenario posible. Además de validar el número telefónico, abre la puerta a fraudes más complejos o grabaciones de voz para futuras estafas.

Si dejamos sonar el timbre, el sistema interpreta que no hay respuesta inmediata, lo que suele reducir la prioridad de reintento en un corto plazo.