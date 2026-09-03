Las principales inteligencias artificiales han sufrido una caída en España a partir de las 15:00 horas de esta misma tarde. ChatGPT, Claude y Grok han dejado de funcionar de repente, perjudicando a miles de usuarios en todo el país. En estos momentos, las causas del apagón de la IA se desconocen por completo. Así lo ha informado el servicio Down Detector, un servicio que monitorea la estabilidad en Internet.

Justo después del mediodía, varios usuarios han comenzado a reportar caídas en todas esas IAs de forma simultánea. Los responsables de los tres portales han informado de errores en las solicitudes de los modelos.

Según explican, dichos errores se están solucionando ya. En el caso de ChatGPT, se han reportado sobre todas las versiones y sobre Codex. En cuanto a Claudo, la caída ha afectado a Mythos 5.1, Fable 5.1, Opus 5, Opues 4,8 y Opus 4.6.

Caída de las IAs

SpaceXAI, de Elon Musk, también ha reconocido un error en su IA, Grok, que está asociada a la red social X. En los tres casos, los usuarios reportan problemas que impiden usar tanto el sitio web como la aplicación móvil.

Por otro lado, se ha dado la casualidad de que el proveedor de servicios de criptoactivos Bybit EU ha anunciado el lanzamiento de API Trading justo antes de la caída en España.

Esta es una solución que proporciona acceso programático directo a su plataforma e infraestructura, de tal manera que permite el acceso a ChatGPT, Claude, Gemini y Codex.