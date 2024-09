Experto en seguridad avisa de no hacer esto con las llaves de casa por la noche: ‘no estás más seguro’

Un experto en seguridad avisa de lo que no se debe hacer con las llaves de casa por la noche, no solo no estarás más seguro, sino que puedes poner en riesgo tu vida. La seguridad es uno de los elementos que hoy en día preocupa más a los españoles, vivimos en unos días complicados en los que todo es posible. Empezando por un elemento que puede acabar siendo lo que incluso nos haga ponernos en riesgo por la simple idea de enfrentarnos a este tipo de elementos que van de la mano.

Las llaves de casa y la manera como las dejamos colocadas es algo esencial, quizás debemos tener en cuenta determinados elementos. Por lo que, habrá llegado lo que debemos empezar a tener en cuenta. Un detalle que debemos empezar a conseguir de una manera o de otra, por nuestra propia seguridad, sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para ganar en seguridad en nuestra casa, sin ponernos en peligro. Esta reflexión de este experto nos ayudará a dormir más tranquilos por la noche con esto que hacemos con las llaves.

No estás más seguro

Este vídeo viral ha dado la vuelta al país. En él vemos a un experto en seguridad, concretamente de NETPOL o también conocido como Instituto Superior de Seguridad Pública es una joven empresa especializada en la instrucción y mejora de la formación sobre seguridad de ámbito público y privado.

Son grandes conocedores de lo que supone hacer esto con las lleves de casa por la noche. Un gesto que en todas las casas y que puede acabar siendo el gran enemigo de una serie de detalles que son fundamentales y que quizás hasta ahora nunca hubieras tenido en cuenta.

Por mucho que quieras empezar a prepararnos para poder afrontar esas noches en las que empezamos a pensar en lo peor. La realidad es que ahora que hemos vuelto de vacaciones y asumimos una rutina que quizás sorprenda a nuestros vecinos, debemos estar preparados para empezar a dejar ciertos hábitos negativos.

Este profesional que ha respondido una interesante pregunta nos advierte del motivo por el que, no debemos dejar la llave puesta en la cerradura. Siendo, una manera, que imaginamos que evitará que alguien la fuerce, pero también puede ser mucho peor en algunos aspectos.

Este experto en seguridad avisa que no hay que hacer esto con la llave por la noche

Dejamos la llave puesta por la noche y lo hacemos de tal manera que debemos tener en cuenta ciertos elementos. En Europa esta práctica está prohibida e incluso se preparan para evitar este elemento que puede causar incluso la muerte de la persona. No evitará que los ladrones puedan acceder a nuestra vivienda, pero puede hacer más complicado un rescate de las fuerzas de seguridad.

Es decir, estaremos poniendo nuestra vida en peligro, intentando evitar que alguien entre en nuestra casa. Por lo que, habrá llegado ese momento en el que tendremos que dejar atrás viejas costumbres que no solucionan nada y que quizás son incluso negativas para afrontar determinados problemas.

Teniendo la llave en el bombín, si es necesario que nos rescaten, solo podrán hacerlo echando la puerta a tierra, algo que quizás deba darles unos minutos de más que son claves. En caso de incendio es importante estar preparados para poder afrontar determinados retos que son fundamentales y que quizás en estos días debemos empezar a planear.

Contar con algunos cambios que debemos poner en práctica es esencial. Ponte en manos de un buen profesional de la seguridad. Los sistemas de vigilancia son siempre una buena inversión. De la mano de los expertos en seguridad o de cualquier profesional para el que debemos empezar a prepararnos.

La comunidad de vecinos puede crear una unión que aumentará la seguridad del lugar. Estar atentos a lo que pasa en nuestra zona es fundamental. Hacerlo de la mano de algunos elementos nos ayudará a saber en todo momento qué es lo que podemos y debemos hacer.

Lucharemos para obtener aquello que necesitamos y que seguramente nos ayudará a ganar en seguridad. Hoy en día invertir en este elemento, sin esos trucos que quizás no serán los que nos acompañen de forma regular es fundamental. Habrá llegado ese momento en el que tenemos que dejar atrás los remedios de la abuela y entrar en buen pie en este nuevo siglo en el que las cosas son muy distintas.

Si quieres ganar en seguridad, deja de colocar la llave puesta, simplemente contrata una buena alarma o los servicios de un experto en seguridad que puedan darte aquello que necesitas. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades.