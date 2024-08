Adiós a las llaves de toda la vida: este invento ya está aquí y cada vez lo usa más gente

Las llaves de toda la vida están a punto de desaparecer, llega un invento que parece sacado de una película de ciencia ficción, el futuro ya está aquí y cada vez lo usa más gente. Todo ha cambiado en estos últimos años, por lo que, al final, lo que necesitamos es encontrar una serie de elementos que son fundamentales y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Las nuevas tecnologías nos hacen la vida más sencilla, incluso en una pequeña tarea tan sencilla, como abrir y cerrar, las llaves ya no son lo que eran.

Este elemento lo usamos para poder empezar a buscar una forma más segura de movernos. Siendo un elemento que puede acabar siendo lo que marque un futuro que seguramente tendremos que adaptarnos. Por lo que, al final, lo que tenemos entre manos es un futuro que debe ayudarnos a crear todo lo que necesitamos y más. En esencia estaremos ante un detalle que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. El futuro llega también a las cerraduras de mano de un detalle que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Las llaves de toda la vida tienen los días contados

Nuestra vida se simplifica y lo hace de tal forma que podremos empezar a ver llegar de la mano de una serie de elementos tecnológicos que pueden cambiarnos para siempre. De la mano de una serie de nuevas tecnologías que pueden acabar siendo lo que nos acompañen en estos días.

Al final lo que buscamos es encontrar una manera segura de poder usar un elemento que puede acabar siendo lo que marque el futuro. Las llaves son el último elemento que nos queda de ese pasado que seguro que teníamos en el momento de disponer de algo físico del que todavía dependemos.

Necesitamos esas llaves que nos abren las puertas, una para cada una, algo que puede ser historia. Teniendo una llave maestra que ya llevamos todos encima, ya sea en forma de teléfono o de reloj. Siendo uno de los elementos que podemos empezar a gestionar tan fácilmente que nos sorprenderá no haber cambiado todas las cerraduras.

Optar por una cerradura digital es algo que nos puede ayudar a la hora de hacer realidad esa seguridad que buscamos y también facilidad a la hora de abrir y cerrar puertas.

El invento del futuro ya está aquí y cada vez lo usa más gente

Hay cada vez más personas que usan una cerradura inteligente que puede cambiarlo todo. Por lo que, al final, este tipo de elementos que puede acabar siendo lo que nos haga disfrutar de una seguridad máxima, pero también de poner fin a esas llaves que podemos perder o que son difíciles de gestionar.

Ganaremos en seguridad con esta cerradura electrónica que podemos comprar en Amazon. Siguiendo con la presentación de este producto: «Dile adiós a las llaves – Ya no tendrás que buscar las llaves en tus carreras matutinas o en tu bolso. Abre la puerta de entrada con tu smartphone y Tedee GO. Refuerza la seguridad de tu hogar con una cerradura eléctrica automática para tener tranquilidad y una característica de desbloqueo automático cuando vuelvas a casa. Al igual que con los correos electrónicos, comparte «llaves virtuales» con amigos y familiares para que puedan acceder a tu cerradura conectada con sus smartphones».

No necesitarás a un técnico especialista para ponerla o desbloquearla: «Instalación instantánea – Haz la transición a una vida sin llaves sin cambiar tus cerraduras. Coloca Tedee GO en la cerradura de cilindro actual con la llave puesta. Está oculto desde afuera. La configuración es fácil con un video tutorial que viene con un código QR. Actualiza tu puerta en minutos sin herramientas ni cambios invasivos. Quitarlo es igual de sencillo».

Siendo una de las mejores opciones para estos días en nuestra casa en casi cualquier casa o puerta: «Compatibilidad Universal – Tedee GO está diseñada para cilindros Euro perfil populares. Para un rendimiento óptimo, asegúrate de que tu hardware admita un mecanismo de doble embrague: cuando se insertan dos llaves simultáneamente, girar una también debe girar la otra. Este diseño permite el uso de llaves tradicionales junto con las características innovadoras de Tedee GO. Como cerradura eléctrica con un potente motor de 1.6Nm, Tedee GO puede manejar cerraduras de puertas con 12 pernos».

Los comentarios en Amazon indican que estamos ante un producto que parece que funciona: «He probado a abrir y cerrar con la aplicación y también la apertura automática, la cual es configurable y se puede desactivar. La app detecta cuando llegas a un rango, que es configurable, de tu casa (100m, por ejemplo) y luego cuando estás a distancia de bluetooth te abre la puerta. Lo de configurar el rango es para que si estás dentro de casa no te esté abriendo y cerrando la puerta continuamente. En cuanto salí del ascensor empezó a abrir la puerta y fue rápido».