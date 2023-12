Cuidado si tienes estas llaves en tu casa: se lo estás poniendo fácil a los ladrones

Si como millones de españoles tienes miedo a que alguien pueda entrar en tu vivienda cuando no te encuentras en su interior, entonces debes estar al tanto de qué llaves impiden la seguridad de tu casa. Es decir, de aquellos modelos que parecen seguros pero que en realidad son muy fáciles de vulnerar. Así que cuidado si tienes estas llaves en tu casa.

Lamentablemente, la mayoría de los robos son consecuencia de confiar demasiado en cerraduras muy poco resistentes.

Esto preocupará especialmente a todos aquellos que pasan buena parte del día lejos de sus hogares y que dejan en casa mascotas, dinero, etc. Afortunadamente, existen algunos trucos que pueden conseguir para tus llaves y cerraduras sean más fiables de lo que han sido hasta ahora.

No te fíes si tienes estas llaves en tu casa

De acuerdo a los expertos, como los que llevan la cuenta de TikTok @altacerrajeriamadrid, son las llaves de bombines de baja calidad las menos seguras. Incluso han subido un vídeo a esta red social en la que muestran un ejemplar de estas cerraduras para que, si la identificas en casa, la cambies pronto.

Asimismo, otras llaves muy fáciles de destrozar son las conocidas como Ezcurra de gorjas. No deberías utilizarlas en tus puertas de exterior.

Consejos de seguridad para tus llaves

Antes de invertir en un sistema de alarmas o cualquier otra solución de seguridad extra para tus inmuebles, como las típicas rejas que van en las ventanas, tienes que prestar atención al estado en el que se hallan tus llaves principales. Con el paso del tiempo y sobre todo al estar expuestas a factores externos, tienden a sufrir un desgaste que hace más sencillo el romperlas. Y con las herramientas adecuadas, vulnerarlas no lleva más que unos pocos segundos.

Otro problema común de las puertas es la falta de mantenimiento. A los cuidados básicos que puede citar un cerrajero profesional hay que sumarle las revisiones periódicas que requieren las puertas y las cerraduras. Éstas son necesarias más que nada en exteriores, ya que son las que permiten el acceso hacia el interior.

¿Cómo poner a punto las cerraduras?

Este procedimiento es mucho más simple de lo que podrías imaginar. De hecho, si estás pendiente de la condición de tus llaves y cerraduras, ahorrarás dinero. Consultando a un profesional en la materia al menos una vez por año podrás prevenir algunos de los inconvenientes más frecuentes que padecen las puertas.

Puedes pedirle al cerrajero que evalúe cómo funcionan al inicio o al final de cada año puede evitar más de un dolor de cabeza. Acostúmbrate.

En cuanto a qué puedes hacer tú mismo para que no se dañen con el uso y puedas utilizarlas por largos períodos de tiempo, considera lo siguiente:

Abre suavemente

Uno de los errores que solemos cometer es abrir las puertas con la llave deprisa. Con las prisas, somos bruscos y podemos llegar a echar a perder la cerradura. Tienes que abrir la puerta con el pomo y no con la llave. Es decir, olvídate de tirar de la llave. Eso sólo reducirá la fricción en la cerradura y alargará su vida.

No dejes las llaves puestas

Aunque evidentemente es más cómodo y reduce las probabilidades de que se pierdan entre el resto de tus cosas, las llaves puestas están más expuestas. Recuerda este juego de palabras para quitarlas cada vez que entres a tu hogar. Y la vivienda no estará menos protegida porque no dejes las llaves puestas.

Introdúcela hasta el fondo

Si es una llave que no manipulas a menudo, puede que la introduzcas menos de lo que deberías. Si no la introduces lo que corresponde, no podrás activar realmente el mecanismo y es posible que acabe rompiéndose. Prueba primero que gire, poco a poco. y si ya ha entrado hasta el fondo gira con fuerza.

Limpia tus cerraduras

Si te deshaces de la suciedad acumulada en los rincones de tu casa deberías hacer lo mismo con las cerraduras. Más aún en las puertas de exteriores. Quita toda la suciedad que queda alojada en las puertas para que no dificulte su funcionamiento. Puedes recurrir a un spray lubricante que venden en las tiendas.

Ajusta la cerradura

De vez en cuando, hay que ajustarlas para que giren con fluidez, sin detenerse ni trabarse. Puedes encargarte de ello o que lo haga un cerrajero.