Internet para todos: este es el método más simple para crear un punto WiFi en tu iPhone

¿Alguna vez has querido compartir WiFi en tu iPhone con otros dispositivos y no sabes cómo hacerlo? Crear un punto WiFi es más sencillo de lo que imaginas. Gracias a esta función puedes conectar tu portátil a tus datos móviles o compartirlos con familiares y amigos.

Puedes usar el Punto de acceso personal de tu iPhone para compartir una conexión a Internet. Este método es útil cuando los otros dispositivos carecen de Internet a través de una red WiFi. La cantidad de dispositivos que pueden conectarse varía en función del operador y del modelo telefónico con el que cuentes.

Cómo crear un punto WiFi en iPhone

Estas son las instrucciones que debes seguir para configurar tu punto WiFi en iPhone en pocos pasos:

Ve a los ajustes de tu dispositivo. Toca en la opción Datos móviles. Clica en Permitir a otros conectarse. De esta forma, ya estarás compartiendo la conexión por WiFi. Apple sólo te deja elegir la contraseña. Escribe la que desees. Una vez que actives la conexión, en el otro dispositivo aparecerá el nombre de la red así: iPhone de….

De esta forma sencilla podrás compartir la conexión a Internet con cualquier dispositivo: iPhone, Mac, Android, la TV, etc. Si no ves esta opción, debes contactar con tu operador para asegurarte de que puedes usarlo o no con tu plan.

Cómo conectarse a un punto de acceso personal

Hay diferentes opciones para conectarse a un punto de acceso personal. Puedes conectarte a través de WiFi, Bluetooth o USB. El número de dispositivos que pueden conectarse a esta función depende del operador y modelo de iPhone. Estos son los pasos para conectarte por estos métodos.

WiFi

Ve a ajustes. Entra en WiFi. Luego, busca el iPhone o iPad al que quieres conectarte. Si se te solicita, introduce la contraseña de ‘Punto de acceso personal’ de ese dispositivo.

Bluetooth

Ve a ajustes. Entra en Bluetooth y actívalo. Selecciona el dispositivo y realiza el emparejamiento.

USB

Conecta tu iPhone o iPad al ordenador usando el cable USB del dispositivo. Te preguntarán si confías en este ordenador. Toca en Confiar.

Así puedes permitir que tu familia se una automáticamente

Tu familia puede conectarse directamente a tu punto de acceso personal sin necesidad de introducir la contraseña. Esta configuración permite que la conexión sea más rápida. Para ello, debes seguir estas instrucciones en el dispositivo en el que vas a habilitar el punto de acceso personal:

Ve a ajustes. Entra en la opción de Punto de acceso personal. Selecciona el apartado En familia. Si no te aparece, puedes seguir estos pasos para configurarlo. Actívalo. Toca el nombre de cada uno de los miembros de la familia y establece si pueden conectarse automáticamente o si necesitan aprobación.

Para desconectar un dispositivo simplemente tienes que desactivar el punto de acceso personal, el Bluetooth o desenchufar el cable USB del dispositivo. Gracias a estas diferentes opciones que te permite iPhone podrás compartir Internet con tus invitados.