Experto en branding analiza el famoso logo de Chanel y opina: ‘es el mejor logo del mundo’

El famoso logo de Chanel es el mejor del mundo, lo dice un experto en branding que analiza cada línea de la imagen de esta marca de lujo. Chanel se ha convertido en una de las grandes marcas, tal y como vemos en la actualidad, es una de las que más se ha mantenido fiel a sus orígenes y estilo. Sin duda alguna, se ha convertido con el paso del tiempo en un icono que nos ha acabado dando muchas alegrías.

Vemos esta marca siendo un sinónimo de lujo, por lo que ha acabado siendo una especie de novedad importante que se ha convertido en una novedad para todos. Sin duda alguna, ha acabado siendo una de las más aclamadas por todos y su éxito no es casualidad. Especialmente si tenemos en cuenta qué elementos acabarán siendo los que han marcado estos cambios que han hecho de Chanel todo un icono, este experto en branding nos da algunos detalles que debemos conocer y que realmente nos ayudan a cambiarlo todo por completo. Toma nota del motivo por el que el logo de Chanel está considerado el mejor del mundo.

Chanel es una marca fruto del esfuerzo de Gabrielle Chanel

Gabrielle Chanel, más adelante conocida como Coco, es el alma de una marca que apareció en su interior. No tuvo una vida fácil, pero acabó llegando a lo más alta con méritos propios, algo que quizás nadie más hubiera podido conseguir. El destino tenía en ella, la digna creadora del lujo más auténtico.

Tal y como figura en la web de la marca: «Gabrielle Chanel vivió su vida como ella quería. Las dificultades a las que se enfrentó como joven huérfana y sus éxitos como mujer de negocios consagrada hicieron de ella una persona extraordinaria, atrevida, libre y adelantada a su tiempo. Sus fieles amistades y sus amores apasionados, así como su sed de cultura, descubrimiento y viajes, contribuyeron a formar su personalidad. Un vestuario liberado de restricciones y superfluidad, ajustado con acentos masculinos, creó un atractivo visionario que se ha convertido en atemporal y salvajemente moderno. Las perlas y los diamantes unidos alegremente a perfumes icónicos han creado un estilo característico… El de una mujer vanguardista, una pionera cuyo estilo de vida y múltiples facetas forjaron los valores de la Maison que fundó, y que sigue siendo una inspiración para todas las mujeres».

Fue una mujer capaz de romper con todos los esquemas, habidos y por haber: «No tenía miedo de nada cuando decidió: «Estos colores son imposibles. Voy a vestir a estas mujeres de negro». Transgresora en su estilo, su moda y su personalidad. Con su pelo corto, se bronceaba al sol y se inspiraba en las chaquetas que llevaban los mozos en los circuitos de carreras para crear el efecto acolchado de sus icónicos bolsos. Con entusiasmo, se precipitó por las pistas de esquí, pescó, jugó al golf o galopó durante horas. Nunca le dieron miedo los titulares ni causar sensación por sus amantes, su actitud independiente y su espíritu libre, y mucho menos por su compromiso con el trabajo duro y su lucha por ser la única en decidir sobre su propio destino, la única en dirigir su propio negocio. En el artículo We nominate for the Hall of Fame en junio de 1931, Vanity Fair resumió su estilo así: «Gabrielle Chanel ha sido la primera en aplicar los principios de la modernidad a la moda, ya que entre sus amigos se encuentran algunos de los hombres más influyentes de Francia y combina un agudo sentido de los negocios con una increíble generosidad y un entusiasmo por las artes tanto imaginativo como genuino». Vanguardia en todos los sentidos».

Es el mejor logo del mundo

Ya sea casualidad o no, fue capaz de conseguir una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que marcaron una diferencia en todos los sentidos. En esta marca vemos un nombre escrito desde todas las formas, el cuadrado, el círculo y el triángulo. Estas formas geométricas, junto con una tipografía que es única, se convirtió en el sello de identidad de una marca que ha acabado siendo todo un ejemplo a seguir.

Otras marcas de lujo han imitado su estilo, en este intento de buscar determinados cambios que acabarán siendo los que marcarían estos días de estilo y dedicación. Por lo que al final lo que necesitamos es empezar a crear desde cero, con la mirada puesta este futuro que queremos conseguir y en todo lo que acabaremos obteniendo en nuestro día a día. La realidad siempre acaba superando la ficción, lo que quieres crear es lo que acabas teniendo si eres constante y decidido. Todo lo que pasa a tu alrededor, siempre acabará siendo una muestra de lo que tú has imaginado.