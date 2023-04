Este es el momento exacto del día para tomar café: te mantendrá activo para todo el día

El café es una de las bebidas que más se consumen en el mundo. Sólo en España, la media de tazas que bebemos a lo largo de la semana laborable (lunes a viernes) es de 3,6 tazas según datos del informe «Café & Té: Hábitos de Consumo de Café en España», dado que muchas veces necesitamos un primer café nada más levantaros y otra a media mañana y a la tarde para aguantar todo el día, pero lo cierto es que existe una hora o un momento exacto del día para tomar café que te mantendrá activo para todo el día y que te desvelamos a continuación.

El momento exacto para tomar café

Entre las 9.30 y las 11.30 de la mañana. Este es el momento perfecto para tomar café según estudios realizados por un investigador de la Universidad de Ciencias de la Salud de Bethseda en Estados Unidos. De hecho, todos nos inclinamos a beber una taza nada más despertarnos, para tener un poco de energía extra para empezar el día, pero dependiendo a la hora en la que iniciamos el día, quizás es mejor esperar un poco.

Y es que los beneficios de la cafeína son mucho más poderosos de 3 a 4 horas después de despertarse que justo después de levantarse de la cama. Es a media mañana, entre las 9.30 y las 11.30, cuando nuestro cuerpo necesita un nuevo sprint, para reactivar las energías y llegar de la mejor manera posible al próximo descanso. Además, tomar café entre esas horas te servirá para aguantar mejor la jornada y también, para no abusar del consumo de café.

Por otro lado, recuerda también que el café nunca debe tomarse antes de comer si no quieres correr riesgos como:

gastritis;

úlcera;

reflujo gastroesofágico;

alteración del ritmo circadiano;

aumento de los sentimientos de ansiedad;

dificultad para concentrarse.

Nunca tomes café después de las 18:00

Y estudios recientes, han demostrado por otro lado que nunca se debe tomar café después de las 6 de la tarde. De hecho, según indica el Instituto Nacional de Salud Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), una vez tomamos café podemos seguir sintiendo los efectos de la cafeína entre 4 y 6 horas (en función de la cantidad tomada), así que si nos bebemos una taza a última hora de la tarde, nos podría afectar a la hora de irnos a dormir.

¿Cuánto café tomar?

Y en cuanto a la cantidad que está recomendada tomar, los expertos aconsejan no superar los 400 miligramos de cafeína al día, que se corresponden con unas 4 tazas diarias. Por otro lado no olvidemos que las bebidas energéticas y algunos refrescos también contienen cafeína o ingredientes similares, de modo que no podemos abusar del café y de este tipo de bebidas ya que nuestro cuerpo podría sufrir las consecuencias de ese exceso.