Estas son las tarjetas con las que puedes pagar en Mercadona

Las tarjetas de crédito y débito se utilizan cada vez con más frecuencia. Utilizamos menos el efectivo debido a aplicaciones que facilitan los pagos, como Bizum, pero también durante la pandemia por Covid-19, nos acostumbramos al pago con tarjeta con el fin de no tener que tocar efectivo y evitar así el riesgo de contagio. De este modo el uso de tarjetas ha crecido bastante en los últimos años, aunque puede que nos encontremos que al ir a pagar nos digan que nuestra tarjeta no es válida. Es lo que ocurre de hecho en algunos supermercados, y en concreto en Mercadona, de modo que será bueno saber qué tarjetas si admiten en sus establecimientos y que no nos llevemos sorpresas.

Las tarjetas con las que puedes pagar en Mercadona

Los usuarios más frecuentes de pagos con tarjeta incluyendo la posibilidad de hacer pagos con el teléfono móvil, según la última encuesta del Banco de España, son los jóvenes. El 32% de los que tienen entre 18 y 24 años utilizan sus tarjetas a diario, mientras que 23% utiliza frecuentemente sus dispositivos móviles para realizar pagos. Pero el rango que incluye a las personas entre 25 y 34 años es el que tiene más equilibrio entre el uso de efectivo (53 por ciento) y tarjeta (48 por ciento).

Al ir a comprar al supermercado es cuando más solemos utilizar la tarjeta de crédito y más ahora que muchas tienen ya integrado la opción de pagar con sólo acercar la tarjeta al datáfono (contactless). Incluso dependiendo del importe, ni tan siquiera se requiere introducir el PIN. Y lo mismo ocurre si queremos pagar con el móvil. Sólo acercándolo podemos hacer el pago y evitamos cualquier contacto y como no, tocar efectivo.

Ambas modalidades de pago, el de tarjeta contactless y también con el móvil, es posible en Mercadona, pero es posible que tengas dudas y pienses que dependiendo de nuestro banco puede que los supermercados de Juan Roig nos nieguen el pago.

Nada más lejos de la realidad. Desde la propia página web de Mercadona informan de que aceptan todas las tarjetas que tengan el símbolo VISA, MASTERCARD o MAESTRO pero en cambio, no aceptan tarjetas Ticket Restaurant ni Cheque Gourmet como formas de pago. Según el supermercado, su uso está restringido a los establecimientos de restauración.

Además, Mercadona también avisa a los clientes que pretendan pagar grandes cantidades de dinero en efectivo que la ley no les permite aceptar pagos superiores a 999,99 €.