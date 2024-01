Esta es la razón por la que no podían localizar el avión de ‘La sociedad de la nieve’

‘La sociedad de la nieve’ nos crea una incógnita al no saber por qué no podían localizar rápidamente el avión que se había estrellado. La película de Juan Antonio Bayona va camino a los Oscar y lo hace de tal forma que nos está dejando una serie de elementos que son fundamentales.

Nos invita a sumergirnos en unos hechos de los que nos sentimos participes nada más empezar a ver este film que se ha convertido en el mejor aliado de una historia muy real. Bayona recrea este terrible episodio al pie de la letra y lanza algunas incógnitas.

No podían localizar el avión de ‘La sociedad de la nieve” por esta razón

Hay una razón fundamental que evitó que los supervivientes de este vuelo estrellado en los Andes fueran localizados. Para entenderla debemos trasladarnos directamente a un año, el 1972, año en que sucedieron los hechos que narra ‘la sociedad de la nieve’. Han pasado varias décadas en las que muchas cosas han cambiado, empezando por un clima que nada tiene que ver con el de aquellos tiempos.

Tal como vemos en la película se estrellan en un lugar en el que la nieve es protagonista, ya desde el mes de octubre. Hoy en día hay pocos lugares en el mundo que puedan conservar tal cantidad de nieve durante tantas semanas, tal y como vemos en las noticias, el frío es casi excepcional.

Por lo que lo primero que debemos tener en cuenta es ese cambio en el tiempo. Desde los orígenes de estos días, hasta la actualidad en la que hay muchas cosas que han cambiado con el paso de los años. Si vemos hoy en día el lugar en el que todavía quedan los restos del avión nos daremos cuenta de cómo ha cambiado todo.

Podremos ser testigos de una situación que fue la que en parte les impidió ser localizados. Ya que, si nos fijamos en el paso del tiempo, aunque hoy en día podemos visitar ese lugar, acompañados de un guía y siempre bajo la supervisión de una visita organizada con todas las medidas de seguridad necesarias, parecerá que sea otro lugar.

Encontraremos más paralelismos entre las zonas donde se ha rodado que quizás con el punto de escenografía que podemos ir viendo con el paso del tiempo. Pero más allá de la climatología hay otras razones para no localizar un avión de este tipo.

No podían localizar el avión

La climatología fue uno de los factores que evitó que el rescate de estos supervivientes se realizará. El año 1972 fue uno de los más adversos con grandes nevadas en la zona que no solo hacían imposible localizar un avión blanco sobre un manto de nieve, sino que también desde los cielos, las nubes densas, impidieron que se localizarán los restos de este gran avión que quedó reducido a una parte del fuselaje.

No tenían radares en 1972. Por lo que no se podían localizar los objetos, a no ser que se visualizarán a simple vista, algo que, por la nieve y las nubes, además del color del avión era imposible. Esta falta de tecnología no estaba sola, había otros elementos que acabarían incidiendo directamente en este rescate que nunca llegó.

Los propios protagonistas descubren que no van a seguir buscándolos. Algo que resulta más frustrante y que hace que alguno de ellos pierda la esperanza de ser rescatado a tiempo. Un cambio de ciclo que seguramente se ha acabado convirtiendo en un ejemplo de todas las adversidades en las que un superviviente de un vuelo de este tipo puede sumergirse.

No había tampoco balizas de emergencia, es decir, algún sistema que se activara con el avión estrellado que permitiera localizarlo por completo de forma rápida. Al contrario, era casi imposible localizar este avión que quedó sumergido en medio de la nieve sin ningún sistema que permitiera localizarlos.

Sabiendo que el rescate era casi inviable o imposible, como buscar una aguja en un pajar, es aún más sorprendente el desenlace de esta historia. Estas 16 personas aguantaron más de dos meses, esperando ser rescatados y no perdieron la fe en algo que sería imposible.

Fueron en busca de ayuda para poder alertar a las autoridades de lo que había pasado, algo que seguramente les dejaría a más de uno con la boca abierta. La proeza de estas personas jamás se ha repetido, sino más bien todo lo contrario. Por desgracia, un accidente de avión con final feliz o supervivientes es algo casi imposible.

Los accidentes de avión, pese a las mejoras en seguridad son mortales, es casi imposible sobrevivir a ellos, aunque se localizan los restos rápidamente encontrar vida es la asignatura pendiente de la aviación después de tantos años. En cambio, estos supervivientes con menos medidas de seguridad consiguieron mantenerse con vida.