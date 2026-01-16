Viene del árabe y nadie lo tiene en cuenta, esta expresión que utilizan sin parar en Cataluña puede ser un descubrimiento que no esperábamos. La realidad es que los árabes estuvieron ocupando la península Ibérica durante siglos. Unos reinos de taifas que se extendieron hasta el norte, media Cataluña quedaría en manos de estos grupos que impusieron sus normas durante el periodo que duró la ocupación a las puertas de una Europa que empezaba a gestarse.

Con tantos años de convivencia, no es de extrañar que aún queden determinados elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. No sólo siguen estando presentes con una comida que quizás es algo muy visible, sino también en los nombres de determinados alimentos que parece que son una realidad en estos tiempos que corren. Tocará conocer en primera persona cada uno de los elementos que van llegando a la mano de unas expresiones que nos sorprenderán y que tienen un origen que hoy en día nos parece imposible. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos hará pensar en este tipo de herencia que puede venir de lejos.

Nadie tiene en cuenta que la herencia árabe estuvo muy presente en nuestro país, en estos días en los que cada detalle cuenta, es importante disponer de las herramientas necesarias para poder conocer un poco más nuestra lengua. Estamos muy pendientes de determinados detalles que, sin duda alguna, tocará tener en consideración.

El árabe es el idioma que hablaron los que ocuparon el mismo territorio que hoy en día ocupamos. Una situación que puede acabar siendo la que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. Sin duda alguna, tendremos que empezar a reconocer esta huella que nos dejaron unos pobladores de la península que siguen estando muy presentes.

En la forma de hablar podemos encontrar algunos detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en estos días en los que cada elemento cuenta y puede acabar siendo la antesala de algo más. Es hora de conocer un poco mejor algunos elementos que sin duda alguna deberemos tener en consideración.

La expresión que se usa sin parar en Cataluña

A la babala es una expresión que se usa sin parar en Cataluña, un recuerdo del pasado árabe que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una forma o de otra. Una manera de recordar ese pasado que puede convertirse en la antesala de algo más.

Desde el blog de Material de Lengua nos explican un poco más el origen y el significado de este tipo de expresión: «A la babalà fue un programa infantil mítico de Canal 9 nacido al mismo tiempo que el canal, en 1989, que permitió a los niños y niñas valencianos ver los dibujos animados en valenciano y con el tiempo en el valenciano. nombre de Babaclub. La expresión a la babalà se utiliza cuando las cosas se hacen sin prestar atención: «Han despedido a los trabajadores al babalà, sin pensar». decir ‘sobre la puerta de Dios’, donde bâb toma el sentido de ‘poder’, y de ahí ‘en poder de Dios’, es decir, ‘como Dios quiere’ (GDLC). Según el DCVB, esta expresión la dicen los árabes para despedir a los mendigos». Otras formas de la expresión, dichas actualmente o documentadas en textos históricos, son:

– En la babalá o En la babalana (Baleares)

– En la bobalá o bien En la bobalá (País Valenciano), los dos por influencia de bovo».

Todos recordaremos un poco más esta expresión que sin duda alguna, se ha convertido en la antesala de algo más, de una serie de cambios en el lenguaje que quizás nos sorprenderán. En la década de los 90 y gracias a la televisión, había muy pocas personas que desconocían esta expresión.

Hoy en día es una de las que quizás se empieza a olvidar, la televisión ya no es tan importante, sino que lo acaba siendo más unas redes sociales que crean el lenguaje. Con la influencia de otros idiomas como el inglés, parece que las nuevas expresiones no llegan con el idioma de ocupación, sino con el que está de moda o puede acabar marcando cada uno de los detalles que tenemos por delante.

Este tipo de expresiones pueden convertirse en la antesala de algo más, con ciertas novedades que pueden darnos algunas alegrías del todo inesperada. Es hora de conocer en primera persona lo que puede suponer este tipo de palabras que tienen una influencia enorme en nuestro día a día.