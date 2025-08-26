El español va a sustituir al inglés como idioma principal en Estados Unidos: ya sabemos cuándo va a pasar

Los vínculos entre España y Estados Unidos son más profundos de lo que muchos imaginan, ya que una parte considerable del territorio estadounidense formó parte en su día del Imperio Español. Además, la inmigración hispana también ha influido directamente en nuestros vínculos, influyendo en la lengua, las tradiciones y la identidad compartida.

Estos fenómenos han provocado que el español sea uno de los idiomas más hablados en Estados Unidos y, de hecho, es el segundo país del mundo con un mayor número de habitantes que hablan castellano.

Estos vínculos históricos y el aumento de la inmigración han provocado que algunos investigadores realicen pronósticos sobre cuál será el porcentaje de población que hablará español en Estados Unidos dentro de unas décadas.

De entre todos los pronósticos, el más arriesgado es el que realizó Humberto López Morales, que llegó a asegurar que el castellano se convertirá en la lengua mayoritaria en Estados Unidos y dio una fecha exacta de cuándo ocurrirá.

La fecha exacta en que el español sustituirá al inglés en Estados Unidos

El crecimiento de la población hispana en Estados Unidos es espectacular y es totalmente cierto que hay ciudades donde el castellano ya es más común que el inglés en el día a día. Por ejemplo, Laredo es una buena muestra de ello.

Eso ha hecho que en los últimos años expertos en la materia como Humberto López Morales pronostiquen que el castellano se convertirá en el idioma mayoritario en Estados Unidos.

En una entrevista hace unos años en La Razón, explicó los motivos por los que cree que este fenómeno se cumplirá en 2050: «Hoy somos el 5,7% de la población mundial. En 2030, el 7,5, y en 2050, si no cambian los rumbos, el 10% del planeta se entenderá en español. Esperemos que así sea».

De momento, los datos son esperanzadores. Las estadísticas de la Oficina del Censo de EE. UU. muestran que la población hispana representó casi el 71% del crecimiento total de la población del país, alcanzando los 65,2 millones de personas, lo que equivale al 19,5% del total.

¿El español sustituirá al inglés en Estados Unidos?

Aunque el español ha ganado una presencia significativa, las proyecciones sobre si llegará a ser el idioma principal en Estados Unidos deben ser analizadas con cautela. La Oficina del Censo de EE. UU. proyecta que, para 2060, la población hispana representará aproximadamente el 28% de Estados Unidos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay factores que podrían provocar que el español se perdiera entre las personas que lo poseen como lengua materna.

Por ello es importante considerar factores como la asimilación lingüística y las tendencias hacia el bilingüismo en las generaciones más jóvenes. Aunque el español sigue siendo un idioma muy hablado en las casas, la adopción del inglés es común entre los descendientes de inmigrantes hispanos.

Implicaciones del crecimiento del español entre estadounidenses

Aunque lo más posible es que el castellano nunca se convierta en el idioma mayoritario en Estados Unidos, sí que hay un crecimiento muy significativo, que traerá consecuencias positivas: