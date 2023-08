Un español prueba la paella en Holanda y su reacción es lo mejor que vas a ver. La aventura de vivir en el extranjero a menudo trae consigo experiencias culinarias sorprendentes y a veces desconcertantes. En un mundo cada vez más conectado, las redes sociales han permitido que muchos jóvenes compartan sus vivencias con el resto del mundo. Un ejemplo destacado de esto es el chico del que ahora os hablamos y que se ha hecho viral tras probar uno de nuestros platos más típicos en el país en el que reside.

La reacción de un español al probar la paella en Holanda

Jesús Ansal, un andaluz que ha decidido probar suerte en Países Bajos ha compartido su experiencia culinaria en un video que está dando que hablar. A través de su cuenta de TikTok, @jesusansal, el joven nos explica sorprendido que ha encontrado una paella en un supermercado holandés.

Titulado con ingenio como «Que no lo vea un valenciano», el video captura la intriga y la desconfianza de Jesús mientras descubre un preparado de paella que afirma tener incluso chorizo, un ingrediente que suele ser motivo de polémica en la receta tradicional.

«Madre mía, 5 minutillos en el microondas y ya está listo. Le voy a quitar el limón porque no pienso calentarlo», comparte Jesús con una mezcla de diversión y asombro mientras muestra el plato a la cámara. A medida que destapa el envase, revela el arroz «florido» y caliente, listo para ser degustado.

Con una cuchara en mano y una mirada expectante, Jesús prueba el plato preparado. Sin embargo, su reacción no es exactamente la que uno podría anticipar. «Qué asco. No está bueno, eh», pronuncia con sinceridad mientras observa el contenido del plato. Su evaluación es más desfavorable de lo que muchos podrían haber imaginado. «La paella no está en ningún lado, nada más en el color amarillo. Nada, seco», añade, dejando claro que la paella tradicional no se parece en nada a esta versión holandesa de supermercado.

Finalmente, Jesús comparte el precio de su experiencia culinaria: «La paella esta con la gracia me ha costado 6 euros. Estaba dentro de la sección de todos los preparados. Lo siento holandeses, pero la paella se la dejáis hacer a los españoles», concluye con una pizca de humor.

Os dejamos el vídeo que ya se ha hecho viral con más de 175.000 visualizaciones y los comentarios de sus seguidores quienes en su mayoría alucinan por la presencia del chorizo en la paella.