Hay muchísimas formas de atraer la buena fortuna a nuestro hogar, y uno de los modos más simples de hacerlo es, justamente, deshaciéndote de todos aquellos elementos que se relacionan con un futuro negativo. Elimina estos objetos de casa si no quieres tener mala suerte.

Una de las maneras de saberlo es a través del Feng Shui, así que tome buena nota y deja tu casa siempre perfecta.

Cuáles son: elimina estos objetos de casa si no quieres tener mala suerte

Para quienes no conozcan este sistema filosófico chino, el Feng Shui se basa en una serie de máximas para una vivienda armónica. La disposición de los elementos con los que contamos en nuestros espacios afecta la energía, según esta teoría, y por eso existen objetos que nos dan malas vibraciones. Si buscas atraer la buena fortuna, mejor despídete de ellos pronto.

10 objetos de la casa que dan mala suerte, de acuerdo al Feng Shui

Relojes que no funcionan

Esta filosofía no tiene ningún reparo con los relojes que funcionan, pero está en contra de tener relojes parados o que funcionan mal. Quienes creen en ella afirman que los relojes que no van (y todos tenemos varios en casa) causan el estancamiento de los miembros de la familia, y aconsejan quitarlos o bien repararlos si van a seguir a la vista de todos.

El polvo de las superficies

Hay varias razones de salud por las que no deberías dejar que el polvo se acumule en las superficies de suelos, muebles, etc. Por otro lado, el Feng Shui dice que el polvo de las superficies evita que la energía positiva sea transmitida como debería. Para quienes confían en estos conocimientos, es bueno limpiar tu casa y barrer la suciedad a diario.

Plantas con espinas

Si eres fanático de los cactus, o amas las especies de plantas con espinas, deberás tomar una decisión difícil con respecto a ellas. Déjalas, pero que estén lejos del hogar, en un patio, jardín o terraza. Estas especies deben permanecer siempre en los exteriores de la casa, como mínimo en alguna ventana, según explican los seguidores del Feng Shui.

Espejos rotos

Con ellos ocurre algo, y es que no solamente el Feng Shui recomienda que los saques a la calle. La mayoría de las culturas aseguran que pasan cosas malas cuando tenemos espejos rotos en la vivienda. Dicha filosofía no se opone a ellos, si están en perfecto estado. Sin embargo, si se han roto y no puedes cambiar el espejo, lo mejor es que te deshagas del marco.

Las tijeras

Sí, a pesar de que nos hacen falta para todo tipo de tareas, el Feng Shui aconseja que no tengas tijeras sobre la mesa ni sueltas porque podrían entonces pasar cosas malas. Déjalas en un cajón, fuera del alcance de los niños. ¡Y recuerda que deben quedar cerradas!

Animales muertos

Durante décadas, (y en algunos lugares ahora también sucede) hay personas que conservaban animales muertos como parte de la decoración de los grandes salones. Afortunadamente eso ya casi no se hace, pero si preservas animales muertos -como cabezas de ciervo- deshazte de ellos.

Muebles con punta

Todos los muebles tienen punta, en mayor o menor medida. Es cierto, pero te aconsejamos que para cumplir con el Feng Shui compres esos protectores que se venden en las tiendas y que impiden que los pequeños y nosotros mismos no nos golpeemos con ellos.

Todo aquello que termina en esquinas filosas o pronunciadas supone un futuro negativo para el Feng Shui. Si vas a adquirir mobiliario para tus habitaciones, procura que sean muebles circulares, ovalados o, al menos, sin ángulos rectos marcados.

Las flores secas

Si te gusta la decoración con flores secas o las compraste cuando estaban acabadas de cortar as y se han marchitado poco a poco, deshazte de ellas. Puede parecer un poco cruel, pero los adornos de mesadas y rincones con flores secas traen mala suerte.

Igual que las plantas con espinas, si las aprecias, lo ideal es que no estén dentro del interior de la casa, sino en el exterior.

Decoración «violenta»

Si en tu hogar hay referencias a la violencia, como puede ser un cuadro de una película de Quentin Tarantino -por citar un ejemplo-, deberías estar al tanto de que eso atenta contra el Feng Shui. Retira esos objetos decorativos que provocan tensión y violencia.

Prendas antiguas

La ropa vieja o que ya no se usa no se lleva bien con el Feng Shui. ¿El motivo? Es un receptor de mala suerte y malas energías.

Debido a que se deteriora por el paso del tiempo y la falta de utilización, las prendas antiguas amenazan la imprescindible renovación energética de las viviendas. La ropa, como tantas otras cosas, es mejor que circule y siga su camino.

Si te ha interesado este tema, hay trucos para atraer la buena fortuna según las máximas del Feng Shui. ¡Busca algunos de ellos!