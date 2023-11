Descuentos por sonreír en un bar de Torremolinos: ¿Cuál es y por qué?

En un tiempo en el que restaurantes y bares te cobran hasta por pedir cualquier cosa, hay un bar de Torremolinos que sorprende porque ofrece descuentos por ser amable y sonreír. ¿Por qué han decidido esto y cómo funciona?

Se trata de Tres 14 Tapas & Café, y lo que quieren al final es que el cliente se marche contento, que repita y que tenga una buena experiencia.

Cuál es el bar de Torremolinos que ofrece descuentos por sonreír

Según la Agencia EFE; sus responsables decidieron aplicar esta bonificación al empezar a hablar de inflación y de subida de precios.

Aunque de esto hace más de un año, decidieron seguir con estas ofertas porque lo consideran justo para sus clientes. El objetivo es aportar esa reacción positiva y diferente a sus clientes cuando uno recibe la cuenta.

Qué descuentos se ofrecen

Hay diversos, pero explican que son de cinco céntimos -un céntimo por concepto bonificado, entre ellos sonreír. Y se aplican en la cuenta final de los comensales que entonces están más contentos gracias a esta iniciativa.

Además no se establecen a un grupo o a los clientes de siempre si no a quien venga solo, tanto si toma un café, como si se trata de un grupo de amigos que come tapas.

Cuando los clientes reciben la cuenta se sorprenden, pero en este caso gratamente. Luego esbozan una sonrisa. Por lo que el objetivo está cumplido.

Sin duda, es una buena iniciativa que además les ha posicionado dentro de la hostelería y tienen una publicidad gratuita con todo ello.

El bar Tres 14 Tapas & Café lleva abierto desde 2020, y su objetivo, como hemos especificado, no es otro que el cliente se vaya feliz y contento del lugar. Con esta iniciativa, sus responsables comentan que no viene más gente pero sí los comensales repiten. Estas bonificaciones son una anécdota porque realmente lo que prevalece es un trato amable y personalizado, y quedan del todo satisfechos.

Es decir, que los descuento se hacen porque sí. Pues además de recibir una sonrisa por parte de todos y la amabilidad de los clientes, antes esto viene precedido por el buen servicio que hacen sus dueños. Por esto se destaca también el trato, la atención o el producto, y al final esto se traduce en mejores propinas, aunque hayan estos descuentos cuando el cliente ve el tiquet final. Una grata sorpresa, eso sí.