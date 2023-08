Ten cuidado: en los restaurantes se está extendiendo esta práctica y es totalmente ilegal

Los restaurantes son de los lugares de ocio más visitados por los ciudadanos, en cualquier momento del año pero mucho más durante el verano o en la época navideña, ya que en ambos casos se sale mucho más y se queda a comer o cenar con familiares y amigos. Te contamos cuál es la práctica que se está extendiendo en los restaurantes que es totalmente ilegal, por lo que debes tener cuidado para estar alerta si pretenden hacerlo contigo… ¡toma nota!

No te pueden prohibir comer solo en un restaurante

Ir a comer o cenar sin compañía a un restaurante es muy habitual, y puede darse por muchos motivos, como que no te apetezca ir con nadie, que te pille con hambre por la zona o que simplemente no tengas con quien ir. Hay países en los que se tiene muy en cuenta a las personas que van a comer solas, incluso en Japón hay una cadena específica para estas personas, con mesas individuales y la comida que llega por una trampilla para que se disfrute de total soledad de principio a fin.

Sin embargo, en los restaurantes españoles parece que no está muy bien visto, y se han detectado varios locales en Barcelona en los que prohíben sentarse a comer o cenar a personas que van solas, especialmente en las terrazas, algo que es total y absolutamente ilegal y no pueden hacerlo. Lamentablemente, esta «moda» se está extendiendo, quizás porque quien ocupa una mesa solo va a gastar menos dinero que van varios, pero lo cierto es que es algo que no se puede hacer.

Tal es el tema en la ciudad condal que incluso hay locales que no dejan sentarse si no son un mínimo de 3 personas, ni yendo en pareja, pero también es ilegal. Si no hay un motivo claro para impedirte la entrada al establecimiento, no te pueden negar ocupar una mesa si vas a consumir, por lo que si te pasa, que no te cuelen ninguna de las múltiples excusas que suelen poner, incluso aunque tengas que llamar a la policía… aunque claro, teniendo que llegar a ese extremo, ¿para qué dejar dinero en ese local?.

Desde Facua se apunta a que «prohibir que una persona vaya sola a un restaurante es una práctica contraria a la ley, y parte de las normas autonómicas de consumo recogen como infracción aquellas conductas en las que el empresario se niegue injustificadamente a satisfacer las demandas de los consumidores». De hecho, esta organización destaca que ha recibido en los últimos meses numerosas consultas de ciudadanos en lo referente a este tema.