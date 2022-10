La harina es uno de los ingredientes indispensables de algunas de las comidas que solemos elaborar en el hogar. Así que es común que siempre tengamos al menos un paquete en nuestra casa… y también que no lo usemos. Es por ello que nos preguntamos si la harina caduca.

Habitualmente, las recetas que llevan harina nos demandan mucho tiempo y esfuerzo, y es por eso que acabamos pidiendo pizza u otros productos, lo que hace que el paquete quede en la alacena por meses.

Si es tu caso, probablemente te estarás preguntando si la harina caduca, y qué pasa si tienes este producto cuya fecha de consumo preferente o fecha de caducidad ha quedado ya desfasada.

Descubrimos si la harina caduca

Lo primero que debemos aclarar al respecto es que el tipo de harina al que nos referimos y cómo está conservada son dos de los factores que tienen una incidencia directa en el proceso de putrefacción de este polvo de cereal.

La respuesta más inmediata es que la harina envejece, y por eso dispone de una fecha de consumo preferente. Siempre que se trate de este alimento, no se habla de fecha de caducidad porque se supone que no caduca.

Normalmente, pocas semanas después de esa fecha el cambio sólo se verá en su textura, aroma y sabor. Transcurridos unos meses, el producto debe ser considerado de alto riesgo para nuestra salud.

Otra buena noticia es que, si las tiendas en las que la compramos hacen bien las cosas, tenemos muchos meses hasta que llega la fecha de consumo preferente, así que no hay prisa alguna para utilizarla en la gastronomía.

¿Qué pasa con la harina «caducada»?

Dado que la harina no caduca como tal, sí ha pasado la fecha de consumo preferente y no puedes salir a adquirir un nuevo paquete, no hace falta que la eches a la basura porque es probable que todavía sea útil en tus platos.

En la medida en que la hayas conservado correctamente, puedes usarla en tus recetas aunque pasara la fecha. Conviene que revises su textura, aroma y sabor y, si no notas ninguna anomalía, la incorpores a tu cocina.

Luego hay diferencias según el tipo de harina del que estemos hablando, porque las integrales duran más que las harinas blancas. A su vez, las harinas de legumbres se conservan en buen estado por más tiempo que las anteriores.

En resumen, a menos que notes alteraciones evidentes de sus cualidades, la harina no caduca y puedes utilizarla.