Dabiz Muñoz desvela el truco para conseguir una tortilla de patatas de 10

Este miércoles, 9 de marzo de 2022, se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patatas. Uno de los platos más representativos de la gastronomía española, cuyo origen se remonta a principios del siglo XVII. Es una muy buena ocasión para conocer el truco para conseguir la mejor tortilla de patatas de Dabiz Muñoz, cuyo restaurante DiverXo ha recibido tres estrellas michelín.

Existe un eterno debate sobre si la tortilla de patatas debe llevar o no cebolla, con opiniones encontradas al respecto. Por esta razón, cada vez que un chef famoso habla sobre el tema, sus palabras son tenidas muy en cuentas. Recientemente, Dabiz Muñoz ha acudido a ‘El Homiguero’, el programa que presenta Pablo Motos.

Las conocidas hormigas le preguntaron al chef si, bajo su opinión personal y profesional, la tortilla de patatas tenía que llevar cebolla. Dabiz Muñoz empezó diciendo, «es que es obvio, es que me ofende que me hagas esta pregunta, de verdad». Su respuesta muy contundente: «O sea, evidentemente, sin cebolla».

Lo cierto es que casi nadie se esperaba esta respuesta ya que él es un chef especializado en cocina de vanguardia, cuyas recetas se basan en la combinación de ingredientes para crear sabores únicos. Pero Dabiz Muñoz explicó por qué la tortilla de patatas no debe llevar cebolla: «¿Sabes lo que pasa? Yo entiendo por qué a la gente le gusta la tortilla con cebolla, pero a mí me parece que ese toque dulzón y ligeramente como retostado de la cebolla pochadita, que le da a la patata y al huevo, no le hace falta, es que creo que lo lleva un nivel por debajo».

Y fue más allá, explicando con todo lujo de detalles cómo le gusta él este plato: «Yo creo que una buena tortilla de patata con un huevo campero, una buena patata, bien pochadita, ligeramente doradita, cuajada por fuera, con un poquito de color, pero muy poquito hecha por dentro, cremosita, cortarla y metértela en la boca… no le hace falta nada más».

Truco para que la tortilla de patatas quede jugosa

Del mismo modo que cuando vamos a preparar una tortilla francesa, para que la tortilla de patatas quede muy jugosa simplemente tenemos que añadir un poco de leche a los huevos una vez batidos. Además, para que quede esponjosa y alta, podemos añadir una pizca de levadura antes de batir los huevos.

Si queremos la tortilla de patatas con cebolla, lo mejor es freír por separado ambos ingredientes. Así conseguimos que quede con mejor textura, aspecto y sabor.