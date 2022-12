El curioso origen de los menús de los restaurantes

La historia de los menús de los restaurantes es, en muchos sentidos, simplemente una historia de innovación y cambio. Los códigos QR son un gran ejemplo. La tecnología de los códigos QR se creó en Japón durante la década de 1990, señala The New York Times . Sin embargo, no se usaban comúnmente en los restaurantes de todo el mundo, antes de la pandemia de coronavirus. Aunque inicialmente se agregaron como medida de seguridad, los restaurantes pronto apreciaron los muchos beneficios de los códigos QR, que incluyen pagos digitales, seguimiento de las ventas de los elementos del menú y control de las preferencias de los clientes individuales. Pero al margen de la innovación más actual ¿sabemos cuál es el origen de los menús de los restaurantes?.

El origen de los menús de los restaurantes

Antes de los códigos QR, los menús de los restaurantes ya se encontraban en constante evolución. Durante la década de 1990, cuando los códigos QR aún estaban en pañales, el software de autoedición estaba entrando en la corriente principal. Este último, tuvo un impacto masivo en la industria de los restaurantes. Por primera vez, los restaurantes pudieron cambiar fácilmente sus menús diariamente, agregando nuevos elementos de menú o especiales. Esta nueva libertad de menú también desató una oleada de creatividad de los chefs y restauradores en términos de cómo se escribieron y formatearon los menús.

Esta historia de evolución y cambio se remonta al primer menú del restaurante, que fue escrito en una tablilla de piedra.

Breve historia de los menús de los restaurantes

El primer menú existente es una tablilla de piedra de una fiesta organizada por un rey asirio hace casi 3000 años. Según Mental Floss , Ashurnasirpal II invitó a unas 70.000 personas a su fiesta épica en el 879 a. C., que duró casi una semana y media. La tablilla conmemorativa, ahora conocida como «Estela del banquete», presenta descripciones de la comida, pero no era realmente un menú en el sentido en que lo conocemos, sino una lista de lo que se comió.

Los primeros menús de restaurantes verdaderos probablemente se originaron en China durante la dinastía Song de principios del siglo XII. La innovación surgió de los viajes entre las ciudades de Hangzhou y Kaifeng, ya que los platos regionales que se ofrecían en los restaurantes de cada localidad eran en gran parte desconocidos para los visitantes. Así nacieron los menús. Al principio, eran de la variedad visual, esencialmente, platos de exhibición, pero los menús pronto evolucionaron a un formato reconocible. El libro de Jacques Gernet, » La vida diaria en China en la víspera de la invasión mongola «, señala que en el siglo XIII había tabernas donde «se entregaba un menú a los clientes, del que podían elegir los platos que querían».

Los menús en occidente

Mientras tanto, los menús occidentales evolucionaron contemporáneamente con el desarrollo de los restaurantes franceses a finales del siglo XVIII, según señala de nuevo Mental Floss. Sin embargo también se dice que el primer menú tal y como lo conocemos hoy en día fue inventado en 1849 por el duque alemán Enrique de Brunswick gracias a un banquete que ofreció en honor al conde Hans de Montforte. Este último, sentado junto al duque, observaba cómo de tanto en tanto Enrique de Brunswick consultaba un papel escrito que tenía guardado con los platos del menú.

El menú en España

En nuestro país el menú del día es el gran protagonista, pero que en realidad nació a partir del menú turístico que en 1964 impuso Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo del antiguo gobierno franquista.

Un menú ideado en pro del «boom» turístico que vivía España pero que acabó derivando en el llamado «menú del día» desde la década de los 70 y hasta nuestros días.