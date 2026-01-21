Creerás que estás en Finlandia sin salir de Madrid: la ruta que acaba en un mirador con vistas increíbles

La ruta que acaba en un mirador con vistas increíbles, te hará pensar que estás en Finlandia sin salir de Madrid. Sin duda alguna, puedes empezar a prepararte para un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Buscar un punto para realizar una escapada en estas jornadas de tiempo libre de que disponemos puede acabar siendo esencial en estos días que nos están esperando.

La naturaleza se acaba convirtiendo en un buen plan para disfrutar de unos días plagados de actividad. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos viajar tan lejos y a la vez tan cerca. España tiene rincones realmente sorprendentes que nos llevarán a buscar espacios más cerca de lo que nos imaginaríamos para descubrir lo mejor de una naturaleza que nos invita a sumergirnos de lleno en esta ruta.

Sin salir de Madrid creerás que estás en Finlandia

Finlandia es uno de los destinos para no olvidar, con la naturaleza como gran protagonista. Estamos ante un punto del planeta que difícilmente puede igualarse, aunque si parecerse. No necesitamos viajar tan lejos para ver espacios verdes, agua y montañas.

En nuestro país tenemos zonas verdes que impresionan, son la excusa perfecta para moverse un poco en busca de un territorio que realmente puede acabar impresionándonos más de la cuenta. Es momento de conocer en primera persona lo que nos está esperando en este punto de España que nos puede quedar cerca, pero es una auténtica joya de la naturaleza.

Estaremos muy pendientes de una novedad importante que puede acabar siendo la que nos dará más de una alegría del todo inesperada. Con algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible.

Es hora de conocer un poco más lo que nos estará esperando en estas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera que puede sorprendernos más de la cuenta. Creerás que estás en Finlandia, pero tienes este mirador impresionante muy cerca de casa.

La ruta que acaba en un mirador con vistas increíbles

Un mirador con vistas increíbles puede ser posible, con esta ruta que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de apostar claramente por un cambio en la manera de viajar, podemos descubrir mucho más, cerca de casa en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como se presenta esta ruta desde la web de Turismo Madrid: «Rascafría es un pequeño pueblo de la Sierra de Guadarrama, a unos 100 kilómetros al norte de Madrid y a unos 1100 metros de altitud, asentado en el hermoso Valle del Lozoya, una de las joyas naturales de la región madrileña. Sin duda, un elemento resalta por su belleza y valor en esta localidad, el impresionante monasterio de Santa María del Paular, en mitad de un paraje ecológico de gran belleza. Las obras de este templo se iniciaron a finales del siglo XIV, pero fue un siglo más tarde, gracias a Juan Guas, arquitecto de los Reyes Católicos, cuando se acometió la mayor parte del trabajo. A esta época se remonta la portada de la iglesia, exquisito ejemplo de gótico flamígero, o el claustro, de estilo gótico mudéjar. A pesar de acumular siglos de historia, este monasterio sigue estando habitado (ahora por benedictinos, aunque en origen fue regido por la orden de La Cartuja). Los monjes siguen elaborando y vendiendo algunos de los productos que dan fama a la zona, como licores, quesos o miel».

Siguiendo con la misma explicación: «Es imprescindible acercarse al cercano bello Puente del Perdón, desde donde las vistas del monasterio son aún más asombrosas. Varias edificaciones circundantes también nos dejan viajar al pasado, como el Antiguo Molino de papel de los Batanes, de donde salió el papel en el que se imprimió la primera edición de Don Quijote de La Mancha, una de las obras cumbre de la historia de la literatura universal. A un par de kilómetros se asienta el núcleo poblacional de Rascafría, donde destaca la plaza de los Trastámaras, cuyo nombre recuerda a la dinastía de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. También llama la atención el ayuntamiento de la villa, del estilo neomudéjar propio de los inicios del siglo XX, y no muy lejos, nos detendremos en la Parroquia de San Andrés Apóstol, del siglo XV. Además del patrimonio histórico-artístico, el entorno natural atrae cada fin de semana a miles de visitantes. Durante la temporada veraniega, muchas personas acuden a refrescarse en la zona de baño de Las Presillas, un tramo del río Lozoya controlado y adaptado para darse un chapuzón. Y en invierno, las visitas se dirigen a las estaciones de Valcotos y Valdesquí. Se puede realizar el Paseo Azul, una ruta urbana por la ribera de Artiñuelo en la que a través de un hermoso y cómodo paseo se pueden descubrir alguna de las zonas más desconocidas de Rascafría. Otra opción es visitar el Bosque finlandés, un lugar idílico con encanto en cualquier época del año. El estanque, la sauna y el frondoso bosque de abetos, chopos o abedules, evoca la belleza natural de Escandinavia. Los amantes de la fiesta, la cultura y la gastronomía también tienen buenos reclamos para acercarse a este municipio. Su festival de folk, Natural Folk, atrae cada mes de junio a numerosos amantes de este género musical y las actividades culturales se multiplican en diferentes escenarios del pueblo: desde el propio Monasterio de El Paular, la Iglesia y el Corral de Comedias de San Andrés Apóstol, el salón de actos del Albergue Juvenil Los Batanes o el Centro Cívico Fernando Bendito».