Si alguna vez de pequeño te compraste una videoconsola, este es tu momento. Desempolva todas las que tengas porque algunas de ellas podrían valer una auténtica fortuna, ¡hasta 300.00 euros!

Te ponemos en situación: la primera consola salió al mercado en 1972, y fue la Magnavox Odyssey. Con ella, los videojuegos, y en concreto el Pong Atari, empezaron a popularizarse y desde entonces, el boom de las consolas no ha parado. Si has seguido esta moda y has ido coleccionando consolas, hoy puede ser un gran día: podrías ganar hasta 300.000 euros. Te contamos cuáles se venden y cómo hacerlo.

Nintendo PlayStation

Sí, nosotros también hemos flipa. Nintendo y Sony se asociaron para crear una consola que sucediera a la popular Super Nintendo. Sin embargo, en el último momento Nintendo dejó a un lado a Sony y se asoció con Philips. Sony decidió seguir adelante y crear su propia consola. Terry Diedbold compró en uno de los pocos prototipos de Nintendo PlayStation que se vendieron, y en 2020 lo vendió por 302.000 euros.

PlayStation Edición 10 Million

Sony vendió su PlayStation 10 millones y para celebrarlo sorteó 300 unidades de una edición limitada a la que bautizó con el nombre 10Million. Una consola de estas en buen estado se puede vender por más de 13.000 euros.

Nintendo Sharp TV

No se trata de una consola en sí misma, sino de un híbrido entre televisor y consola que nació de un acuerdo entre Nintendo y Sharp. Salió a la venta en el año 1983 y a día de hoy es una reliquia para los gamers. Puede llegar a valer 7.000 euros.

Game Boy Original

A pesar de las numerosas ediciones que han exitido de Game Boy a lo largo de la historia, el pack original, que incluye el Tetris, es actualemente el más deseado por los coleccionistas. Una consola de estas sin estrenar puede valer 4.000 euros.

Nintendo GameCube Edición Platinum

La GameCube es la quinta consola de sobremesa fabricada por Nintendo, sucesora de la Nintendo 64 y predecesora de la WII. Fue lanzada el 3 de mayo de 2002 en Europa y fue todo un éxito de ventas en todo el mundo. Nintendo lanzó una edición especial que incluía el juego metroid Prime, y ahora se puede vender por 2.100 euros.

Sega Dreamcast

El motivo por el que esta consola puede valer 1.300 euros es porque fue la última de sobremesa que lanzó SEGA. Pertenece a la sexta generación de consolas y su producción se detuvo el 31 de marzo de 2001, cuando la compañía tomó la decisión de dedicarse exclusivamente a la programación de videojuegos.