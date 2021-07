Los animales forman una parte muy importante de la vida de las personas. Es interesante cuál es el significado que tienen los animales a nivel psicológico. Y es que muchos comportamientos que muestran son muy similares a los nuestros. A lo largo de la historia se han realizado diferentes estudios en la psicología científica que han explicado distintas teorías de conductas parecidas entre humanos y animales. Partiendo de esta base, ¿con cuál te identificas más?

Perro

Si por algo son bien conocidos los perros, además de por ser el mejor amigo del hombre, es por su lealtad. Cada raza tiene su propia personalidad, pero todas son extremadamente leales con quienes les cuidan. Además, los canes son muy sociables y, en muchos casos, son capaces de dar más amor del que reciben.

Gato

Los gatos son unas de las mascotas favoritas en el mundo. Son mucho más independientes que los perros y no necesitan atención constante para hacer su vida. Ahora bien, esto no significa que no les guste sentirse queridos de los demás.

Cocodrilo

Al cocodrilo no le gusta tener demasiados amigos, pero los que tiene son de verdad. Un animal independiente, pero también muy exigente, que se marca retos que a veces son complicados de lograr. Aunque es bueno ser ambicioso, también es importante saber poner límites.

Elefante

El elefante es un animal fascinante, con un gran sentido del humor y al que le gusta sentir el calor de su familia y amigos. Ahora bien, tiene un defecto, y es que suele darle más vueltas de las necesarias a cosas que no merecen la pena.

Tigre

El tigre es muy valiente y cuando se propone algo no hay nada ni nadie que pueda pararlo. Es importante saber cuándo parar para evitar problemas en las relaciones.

Oso

El oso, a diferencia de lo que pueda parecer, es un animal cariñoso, cercano y amable. Todos los que están a su alrededor le necesitan en su vida, aunque los enemigos prefieren mantenerse alejados.

Águila

El águila es un ave al que le encanta sentirse libres y sin ataduras. Aún así, le gusta cuidar de los suyos.

Y tú, ¿con la personalidad de cuál de estos animales te identificas según la psicología? El significado de los animales puede resultar de gran ayuda para que te conozcas mejor a ti mismo.