Cómo vestir de mantilla en Semana Santa: todo lo que debes saber para respetar la tradición

En determinadas zonas de España es tradición vestirse de maneras concretas en momentos festivos. Especialmente en el sur podemos saber cómo vestir de mantilla en Semana Santa porque se sigue llevando, siendo también importante en las bodas y otros acontecimientos.

Centrándonos en la Semana Santa, verás que algunas chicas y mujeres andaluzas las llevan en días clave. Según Diario de Sevilla, vestir de mantilla es una tradición que se reservó casi exclusivamente a la índole religiosa en el siglo XX (con la excepción de las citas taurinas) y, desde entonces, se perpetua en actos religiosos como misas, Semana Santa y bodas.

Cómo vestir de mantilla en Semana Santa

Por tanto se lleva en forma de luto durante las celebraciones del Jueves y Viernes Santo. Por llevarse en estos días es de color negro.

Tipo para llevar

No se ven todos los tipos para estas fiestas. En concreto, se habla de una mantilla de encaje negro de blonda para las señoras de más edad o de chantilly para las más jóvenes. Y es mejor no llevar otros colores ni tampoco adornos. Debe ser más bien sobrio porque estamos hablando del tiempo de la muerte y pasión de Cristo.

¿Cómo se coloca?

Esto es importante y es que normalmente nos deben ayudar a realizar esta acción porque no es tan fácil. Debe sujetarse con una peina y el tipo de peinado que debemos llevar es una coleta o moño más bien bajo.

En este moño es donde situaremos la peineta de manera más cómoda con horquillas principalmente. Justamente para los días donde se lleva, es decir, jueves y viernes santo, es tradición cubrir la frente con la blonda que quedará unos 2 cms de ésta.

Hay diversos trucos para que la mantilla no se mueva mucho, y esto es ir bien recogida por la parte de arriba. Luego no debe colgar demasiado, pero tampoco ser corta.

Vestido

Este atuendo no va solo, sino que todo debe ser la parte de un traje que es el que se suele llevar durante la Semana Santa. Como ya es vistosa de por si, entonces el vestido elegido debe ser bastante sobrio, también en color negro y no debe llamar mucho la atención. Recuerda que se usa todo ello para las misas y también para las procesiones, por lo que no debe ser de forma festiva.

Pendientes

A esta mantilla también le acompañan otros accesorios como son los pendientes, que estos sí deben verse y normalmente son plateados o dorados en forma de cascada.

Calzado

No es factible llevar unos tacones altos, no es una fiesta en si, por lo que los de tipo salón que no son tan altos siempre son más recomendables, incluso actualmente hay mules, manoletinas y otros con los que iremos más cómodas.