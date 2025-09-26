Cómo lavar las mantas de pelo o lana en casa sin estropear la lavadora: el truco sencillo que pocos conocen

Este sencillo truco que pocos conocen puede cambiarlo todo y hacer posible lo imposible, lavar las mantas de pelo o lana en casa sin estropear la lavadora. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que serán los que nos afectarán de lleno. Es hora de saber qué es lo que podemos hacer para empezar esta nueva etapa de una forma muy diferente, con todo lo necesario para cambiar por completo el olor de esas mantas que han estado guardadas.

Cuando sacamos las mantas del lugar en el que han estado guardadas, descubrimos que quizás no sabíamos que podríamos tener en consideración. Son tiempos de cambios que podemos empezar a visualizar con unas noches en las que el frío empezará a ser una realidad de la que no podremos desprendernos. Es importante estar preparados para afrontarlo con unas buenas mantas que pueden acompañarnos, ya sea en el sofá o en cualquier otra parte de la casa, necesitamos que estén limpias y huelan bien para empezar con buen pie esta temporada. Con este truco conseguirás lavarlas en casa sin estropear la lavadora.

El truco sencillo que pocos conocen

Lo más seguro si queremos que nuestra lavadora nos dure años es llevar las mantas a una lavandería en la que puedan meterse estas pesadas mantas que son un riesgo para las partes de este elemento. Una lavadora aguanta un peso que se ve comprometido con unas mantas de lana, que no es como dicen las abuelas, deben lavarse bien.

Hay mantas de lana que son una reliquia que debemos tener en consideración. Un buen básico que podemos empezar a tener en mente y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración. Es hora de poner en mente algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días.

Hay trucos que pueden ser los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo los que nos hagan la vida más sencilla, en especial cuando lo que queremos es conseguir un plus de buenas sensaciones y de limpieza. Si estás pensando en cómo limpiar correctamente tus mantas, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo. Es hora de conocer el truco por excelencia que nos hará mucho más sencilla este otoño.

Así es como debes lavar las mantas de pelo sin estropear la lavadora

No tienes porque estropear la lavadora, con este sencillo truco vas a poder lavar tus mantas en casa, con cierta precaución, siempre y cuando que cumplan con unas normas y unas dimensiones compatibles con tu lavadora o bañera si las vas a lavar a mano, otra opción recomendable para no dañar la lavadora.

Tal y como nos explican desde el blog de 5asec: «Utiliza un programa suave, corto, con agua fría y sin centrifugado. Ten en cuenta que el agua caliente puede encogerla y no siempre de manera homogénea, además de desteñir y deteriorar colores. El centrifugado por el contrario estira la manta y puede estropear las fibras».

Pero antes que nada: «El primer paso es comprobar si tu manta es adecuada para lavadora, porque algunas telas se deforman y pierden cualidades en la lavadora. Consulta la etiqueta para averiguar cual es el proceso correcto de lavado para tu manta. El segundo problema es el tamaño. No porque la manta quepa o no quepa dentro de la lavadora, sino porque puede coger mucho peso al absorber agua y llegar a estropear el electrodoméstico en ciertos programas».

Siguiendo con la misma explicación, puedes obtar por un lavado a mano: «Te avisamos, lavar a mano puede resultar agotador, aunque si sueles ver el vaso medio lleno, te lo puedes tomar como una manera de hacer ejercicio mientras realizas las tareas del hogar. Llena de agua fría la bañera o una palangana grande hasta la mitad o hasta el punto en que el agua no desborde cuando introduzcas la manta. Añade detergente distribuyéndolo por todo el agua y mete la manta. Déjala a remojo 20-25 minutos, hasta que la manta absorba una buena cantidad de agua. Si quieres quitar una mancha en especial, localízala y frota. Si no hay manchas, solo tienes que remover unos minutos, para que el agua fluya y arrastre la suciedad.

Una vez realizado esto, retira el agua. A partir de ahí debes escurrir y volver a añadir agua nueva, hasta que el agua escurrida sea clara, sin restos de jabón. No escurras retorciendo porque puedes deformar la manta. Por último, tiende la manta lo más estirada posible».

Estas son las formas de lavar una manta grande en casa, ante cualquier duda, es mejor recurrir a los expertos, nos costará un poco más, pero quizás ahorremos en tiempo y en lavadoras.