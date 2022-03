No importa si la haces casera o la compras en una pastelería. Las tartas y pasteles tienen una vida bastante perecedera. No es sólo que suelen gustar a todo el mundo y por ello se acaban nada más cortarla en trozos (siempre hay incluso quien le gusta repetir), sino que en el caso de que sobre un poco es aconsejable comerla antes de que pasen dos o tres días. De hecho si lleva crema o nata será bueno que no pasen ni 24 horas. Sin embargo, existe un pequeño truco que podría hacer que la tarta en la nevera se conserve un poco más de tiempo.

Truco para conservar la tarta en la nevera

Al guardar las sobras de una tarta o de un pastel, no debemos hacerlo con vistas a comerlo muchos días más tarde. Como decimos, ingredientes como la crema o la nata no duran mucho tiempo en perfecto estado, de modo que si te ha sobrado tarta de tu última celebración o fiesta de cumpleaños, debes saber cómo guardar bien esa tarta y también, aplicar el truco que vamos a desvelarte a continuación.

Primero de todo será guardar la tarta. No es para nada aconsejable dejarla sin más en la nevera. Puede que los propios gases que emite el frigorífico le afecten, por no hablar del cambio de temperatura que se produce al abrir y cerrar la puerta. Lo ideal entonces es meter el trozo de tarta en un «tupper» que sea lo bastante profundo para que se mantenga y no se acabe rompiendo o también podemos coger y ponerla en un plato, y luego usar un tapa de plástico como las que precisamente se utilizan muchas veces cuando se transportan tartas.

Bien guardada, la tarta podría llegar a durar hasta tres o cuatro días sin problema, pero si deseas asegurarte que esto es así, nada como recurrir a un truco que consiste en usar otro alimento: el pan.

Un truco que ha «nacido» en internet y que nos llega de parte de la bloguera gastronómica Molly Adams. Desde su propio blog, aconseja agregar una rebanada de pan blanco en el recipiente en el que hayamos colocado la tarta y cerrar este bien para mantener el pastel fresco por más tiempo. De esta forma el pan soltará humedad que será absorbida por el bizcocho y con ello que pueda conservar sus propiedades y estado durante más tiempo o de hecho, que nos aseguremos que esos días que va a pasar en la nevera se va a mantener sin problema.