¿Es cierto que el zumo de naranja pierde sus vitaminas si no se bebe rápido? Durante toda la vida se nos ha dicho que el zumo de naranja se debe beber al momento de exprimirlo ya que de no hacerlo, pierde sus vitaminas y en concreto, la vitamina C. Sin embargo, algunos expertos no están de acuerdo con dicha creencia de modo vamos a ver si es realmente cierto o en realidad, no pasa nada porque un zumo recién exprimido se beba un poco más tarde.

El zumo de naranja y sus vitaminas

Cuando se trata de tomar vitamina C para beneficiarnos de sus propiedades, prácticamente todos nos decantamos por hacernos un zumo de naranja aunque otras muchas frutas, tal y como es el caso del kiwi, tengan también índices elevados de este micronutriente esencial.

Sin embargo, parece que en nuestros desayunos nunca falta el zumo de naranja, que muchas veces nos bebemos a toda prisa bajo la creencia de que si no lo hacemos perderemos precisamente esa vitamina C.

Pero el mito o la creencia dista bastante de la realidad, dado que precisamente la vitamina C es capaz de mantenerse intacta en nuestro zumo durante varias horas. Es decir, ni se consume, ni se evapora y tampoco acaba despareciendo en el aire, de modo que no hace falta beber el zumo cuando lo acabamos de exprimir. De hecho si te apetece, puedes prepararlo, meterlo en la nevera para que esté más frío y una vez hayas acabado de desayunar, lo puedes tomar bien fresquito.

Eso sí, debes sabe que con el paso de las horas, el zumo adquirirá un sabor cada vez más amargo, aunque como decimos la vitamina C se mantendrá igual.

¿Cuándo pierde propiedades vitamínicas?

El hecho de que no tengas que correr para beberte un zumo de naranja, no implica sin embargo que este no sea capaz de perder sus propiedades vitamínicas. De hecho sí que las puedes perder en el caso de que lo calentemos a más de 100 grados centígrados.

Algo que no suele ocurrir, de modo que vamos a poder beber zumo sin problema sabiendo que seguiremos recibiendo la dosis de vitamina C que deseamos conseguir incluso cuando hablamos de zumos envasados, teniendo en cuenta que estos suelen venderse en envases que están protegidos contra la luz, el aire y como no, la temperatura, además de que este tipo de zumos están pasteurizados, de modo que es imposible que los microorganismos alteren la naranja exprimida y tampoco, sus propiedades.