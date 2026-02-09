Una de las frutas que no pueden faltar nunca en nuestro verano son las cerezas, así como las picotas que muchas personas identifican como una variedad de cereza mientras que otras creen que son lo mismo. En ambos casos hablamos del fruto del cerezo, pero existe una diferencia bastante desconocida en cerezas y picotas que os vamos a desvelar a continuación.

Diferencia entre cerezas y picotas

Bien es sabido por todos lo importante que es comer fruta para tener una buena salud física y mental. Ahora bien, existen decenas de frutas diferentes, y es importante saber cuáles son las características y propiedades nutricionales de cada una de ellas para escoger la que mejor se adecúa a nuestras necesidades. Además, hay que tener claras las diferencias de algunas frutas que suelen confundirse, como por ejemplo la cereza y la picota.

Lo primero a tener en cuenta es que las picotas son una variedad de cerezas con características muy específicas. Por lo tanto, las picotas son cerezas, pero no todas las cerezas son picotas.

La forma más sencilla de diferenciarlas es el pedúnculo, más conocido popularmente como rabito. Por lo general, las cerezas siempre tienen rabito y vienen unidas en grupos de dos o tres. Mientras, las picotas no traen el rabito porque durante la recolección, al tirar de las picotas, estas se desprenden del árbol separándose de él.

Por otro lado, existen una diferencia bastante desconocida entre cerezas y picotas y es que estas últimas sólo se cultivan en Extremadura, en concreto en la zona del Valle del Jerte y en parte de la zona de Vera. Es tan «única» que cuenta con Denominación de Origen Protegida.

Dentro de las picotas podemos encontrar además distintas variedades aunque las mejor valoradas son las de Pico Negro y el Ambrunés cuya principal característica es que son muy dulces, o también tenemos las Pico Limón y Pico Colorado, y todas ellas cuentan con la etiqueta DOP.

Más diferencias

Que la picota es una cereza y además con DOP es algo que seguramente os habrá sorprendido, pero lo cierto es que entre ambas frutas hay otras diferencias que a continuación os explicamos.

Color: las cerezas son de color más claro que las picotas.

las cerezas son de color más claro que las picotas. Tamaño: las cerezas son un poco más grandes que las picotas. En concreto podemos decir que las cerezas más comunes, que son de las variedades California o Navalinda suelen ser de un tamaño de 28 mm o incluso 32 mm, mientras que las picotas suelen tener un tamaño entre 24 y 26 mm.

las cerezas son un poco más grandes que las picotas. En concreto podemos decir que las cerezas más comunes, que son de las variedades California o Navalinda suelen ser de un tamaño de 28 mm o incluso 32 mm, mientras que las picotas suelen tener un tamaño entre 24 y 26 mm. Hueso: generalmente, el hueso de las picotas es un poco más grande que el de las cerezas.

generalmente, el hueso de las picotas es un poco más grande que el de las cerezas. Sabor: en lo que respecta al sabor, aunque depende en gran medida del grado de maduración, las picotas suelen ser más dulces y las cerezas algo más ácidas. Por otro lado, al morderlas, las picotas tienen una textura algo más tersa y apretada que las cerezas de modo que al morderlas notarás que son algo más «crujientes».

en lo que respecta al sabor, aunque depende en gran medida del grado de maduración, las picotas suelen ser más dulces y las cerezas algo más ácidas. Por otro lado, al morderlas, las picotas tienen una textura algo más tersa y apretada que las cerezas de modo que al morderlas notarás que son algo más «crujientes». Maduración: Las picotas maduran más tarde que la cerezas, por lo que su temporada se extiende desde los últimos días de junio o primeros de julio hasta mediados o finales de agosto, aproximadamente.

Ahora ya sabes diferenciar cerezas y picotas de modo que la próxima vez que vayas a comprarlas, si las ves sin «rabito» y además de un color más oscuro y con un tamaño pequeño sabrás que se trata de picotas.

Propiedades y beneficios

Las cerezas y las picotas son excelentes para mayores y pequeños. Son frutas con muy pocas calorías, apenas 55 por cada 100 gramos, y también son pobres en proteínas y grasas.

Gracias a su alto contenido en vitaminas A y C, ayudan al cuidado de la piel. Además, al tener propiedades antiinflamatorias, reducen los dolores provocados por enfermedades como la artritis y el reuma.

¿Y las guindas?

Aunque tienen un aspecto muy parecido a las cerezas y las picotas, las guindas son una especie completamente diferente porque son el fruto del guindo. Las guindas son más oscuras, más pequeñas y con un sabor mucho más ácido que las cerezas.

No se consumen como fruta, sino que las guindas se utilizan para elaborar conservas en almíbar y licores. En Galicia es muy popular el licor de guindas, que se prepara de forma casera dejando macerar las guindas en aguardiente.