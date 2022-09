Las canciones que suenan en la lista de Spotify de Carlos III

La muerte de la Reina Isabel II ha sido noticia en todo el mundo, después de una despedida protocolaria que se ha extendido durante 11 días, el lunes 19 de septiembre fue su funeral. A su vez, su hijo Carlos III ha recogido su legado y ha dado sus primeros pasos como rey de Inglaterra. Si seguirá los pasos de su madre u optará por otro reinado, eso solo lo podrá decir el tiempo.

Muchos han comparado las primeras jornadas de la reina Isabel II con las de su hijo y actual rey. No se conocen demasiados detalles sobre lo que vendrá con este nuevo reinado, no obstante, sí que sabemos que sus gustos musicales van por caminos distintos. Fue la misma reina Isabel II la que compartió más detalles sobre sus canciones favoritas con la BBC y en varias ocasiones, el actual rey también ha dejado entrever las canciones que más sonarían en su lista.

Las canciones favoritas del rey Carlos III

Dentro de los favoritos de Carlos III encontramos auténticos clásicos que llevan años sonando en la radio. Encontramos artistas como The Three Degrees con su tema ‘Givin’ Up, Givin’ In’, un favorito del rey que llegaron a interpretar para el mismo en el 30 cumpleaños del heredero en 1978.

Es un amante de lo clásico, pero en su lista de canciones también hay sitio para baladas o temas atemporales. Algunos de sus más escuchados son el tema ‘Don’t Rain On My Parade’ de Barbara Streisand o ‘La vie en Rose’ interpretada por Édith Piaf. Estas canciones son más que conocidas a nivel mundial y es que durante su lanzamiento fueron una auténtica revolución en el mundo de la música, por ello, se han mantenido como clásicos escuchados por todas las edades.

Tampoco nos podemos olvidar de Leonard Cohen, pues en una entrevista con Radio 3, el actual rey Carlos III dejaba ver su admiración y comentaba que «siempre me ha gustado su voz y la particular manera en que la usa… Las letras son extraordinarias, algo así como Salvador Dalí, te llevan a este extraordinario mundo parecido a Dalí».

El actual rey no se mantiene en un solo estilo y busca canciones distintas, pero que, en su género, son auténticos hits que gustaron mucho en su época y años después. Tampoco podemos dejar de lado canciones que ha dejado ver que estaban entre sus favoritas como ‘Siegfired Ldyll’ de Richard Wagner o ‘You Know What’ de Craig David, quien no dudó en contar que Carlos era fan suyo y conocía algunos de sus temas.

También, encontramos una faceta más sentimental con ‘Lulu’s Back in Town’ de Dick Powell, una canción que escucha con especial cariño. Esta le recuerda a su difunta abuela y por ello, está entre sus temas favoritos.

Cada canción tiene su momento y seguro que la lista podría ser mucho más larga, no obstante, estos temas son algunos de sus más escuchados. Así como su madre era fan de ABBA y su movido ‘Dancing Queen’, parece que el rey Carlos III opta por temas clásicos, atemporales y baladas que pasan de generación en generación por sus letras, estilo y melodía.