Este es el alimento que tiene prohibido comer el Rey Carlos III

El Rey Carlos III ha empezado su reinado incorporando a palacio sus costumbres, desde hace años hay un alimento prohibido en su mesa. Las manías de los reyes son una constante que se recuerdas más allá de su reina Carlos III es el hombre que viaja con su retrete, según dicen sus allegados, se traslada con él. Es un hombre de 73 años que ha tenido años para prepararse y ejercer todas sus manías en la mesa y fuera de ella. Este es el alimento prohibido en la cocina de palacio por orden directa de Carlos III.

El rey Carlos III ha prohibido en palacio este alimento

Después de varias décadas esperando reinar, Carlos III ha asumido el trono a sus 73 años. El hombre que más años ha sido príncipe tendrá que reinar cuando ya muchos piensan en la jubilación. Ha estado mucho tiempo preparándose y cultivando una serie de manías que le han permitido ser quién es.

La ginebra que tanto le gustaba a su madre la reina Isabel II ha sido sustituida por un buen Whisky escocés que Carlos III no perdona las tardes de relax en su palacio. Las bebidas son una de las predilecciones de este hombre que sabe apreciar cada uno de los detalles que rodean el ritual de la comida y la bebida.

Ha sido criado como príncipe nacido después de los conflictos no hay nada que no pueda tener. Desde el mejor Whisky hasta un alimento tan exclusivo como el foie. Pero Carlos es muy estricto con lo que entra en palacio, este amante de los animales es un firme defensor de sus convicciones. En su casa ni mesa no puede haber foie. Lo considera una forma de hacer sufrir a un animal totalmente innecesaria.

Desde 2008 no entra foie en ninguna de las cocinas de la Casa Real Británica. La organización PETA tiene en Carlos III un referente que ha ayudado a cambiar las normas y a amar más a los animales que para él forman parte de la familia. Es sabido que se ha criado con los perros de Isabel II que han pasado a manos del príncipe Andrés.

Carlos III posee los suyos propios y junto a la reina Camina defiende sus posturas animalistas al mundo. Es uno de los monarcas con más consciencia y amor por los animales que intenta siempre tratarlos de la mejor forma posible.