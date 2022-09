El hombre que predijo la fecha en la que murió la reina Isabel II y señala en qué día morirá Carlos III

Las redes sociales sorprenden, en Twitter hay un hombre que se ha hecho famoso por ser el que predijo la muerte de Isabel II que también pone fecha a la muerte de su hijo, Carlos III. Acertar la fecha que una persona puede morir no es nada fácil, de hecho, es casi imposible, a no ser que se pueda viajar al futuro o se disponga de un sexto sentido. El azar o quizás el acierto de este hombre que como en una ruleta de la suerte, puso una fecha lo ha convertido en viral.

Ponen fecha al día que morirá Carlos III de la misma forma que se la pusieron a su madre la reina Isabel II

La muerte de Isabel II sorprendió a todo el mundo. Aunque era una mujer de avanzada edad, nadie esperaba que se produjera tan rápidamente. El puente de Londres cayó y lo hizo a gran velocidad. La sorpresa fue mayúscula para todos, menos para los que siguieron a un hombre que ya había puesto fecha a esta muerte.

@logan-smith526 el 6 de julio de 2022 ya escribió sobre el suceso que paralizó el mundo y lo hizo poniendo una fecha que ha sido la correcta. Escribió como por azar o quizás con conocimiento de causa que la monarca fallecería ese día. Uno más de los misterios que rodean a la casa real británica.

Había un texto en el que se podía leer la fecha de la muerte de Isabel II, con total exactitud, el 8 de septiembre de 2022. Meses antes de que se produjera el suceso, este Nostradamus moderno, puso una fecha exacta. En aquel momento, nadie le hizo caso, hasta que se cumplió su profecía.

Pero no solo puso fin a la vida de Isabel II con total exactitud, también a la vida de su hijo. Carlos III ha accedido al trono con 73 años. Es de esperar que no tendrá una vida larga, aunque quizás nadie podría esperar que acabara tan pronto. Si su madre consiguió estar en el trono casi 70 años, el hijo no llegará ni a los 7.

Según este vidente de Twitter la muerte de Carlos III se producirá un 28 de marzo de 2026. Habrá estado en el trono un breve periodo de tiempo. Tendremos de esperar a que llegue esta fecha para poder saber si acertó este hombre o no. Aunque de momento lleva la fecha de la muerte de la reina Isabel II como ventaja, no se equivocó.