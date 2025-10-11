Los bomberos alertan de la aparición de himenópteros en las paredes de los edificios

La llegada del buen tiempo hace que los bomberos empiecen a recibir muchas llamadas ante los himenópteros que aparecen en las fachadas de los edificios. No solo en las fachadas, en los buzones o en cualquier parte cubierta en la que estos animales quieran poner sus nidos.

Avispas, abejas y hormigas con un denominador común, son potencialmente peligrosas para el ser humano. Por lo que estaremos muy pendiente de lo que acaban haciendo estos animales en unas casas o lugares en los que vivimos o pasamos. Siendo especialmente peligrosos para aquellos que son alérgicos.

La dura alerta de los bomberos

Los expertos en seguridad, los bomberos, no dudan en esta época del año de lanzar una dura alerta que será la que marcará una diferencia importante. Se convertirá en el problema principal a la hora de determinar qué elementos son los que más acaban afectando a las personas.

Los insectos llamados himenópteros son los que nos afectan de lleno y pueden acabar siendo los que los bomberos más temen. Ellos son los encargados en muchas ocasiones de acabar con estos nidos o de trasladarlos por motivos de seguridad, ya que ponen en riesgo a la población.

No solo a las personas que viven cerca, sino a las que pasan por allí y se enfrentan a un problema mayor que puede acabar siendo hasta el causante de poner en riesgo su vida. Los alérgicos a estos animales deben estar muy pendientes en esta época del año que es cuando aparecen estos animales.

La primavera y el buen tiempo hace que estos animales acaben saliendo a la luz. De forma mucho más directa y con algunas novedades importantes, debemos tener en cuenta que hay que estar prevenido. Conocer bien a estos insectos y alertar a los especialistas en seguridad puede salvar vidas.

Hay cada vez más insectos de este tipo que invaden los espacios reservados a los humanos. Quizás por estas altas temperaturas de estos días o por una calidad del aire un tanto dudosa, con la calima de protagonista, han proliferado este tipo de elementos que son fundamentales.

Debes estar alerta por si sucede algún problema mayor que puede acabar siendo el causante de estos animales que sin saberlo invaden un espacio que no les corresponde y que quizás este año tengamos que ver antes de lo esperado. Las temperaturas de estos días han hecho que los bomberos se pongan en alerta.

Los bomberos empiezan a preocuparse por la proliferación de estos insectos

Con la primavera los servicios de himenópteros aumentan 🐝📈

Las abejas son una especie protegida y debemos cuidarlas, mientras que hay algunas especies de avispas que requieren nuestra intervención 👨‍🚒🚒

Si te ves afectado por algún enjambre llama al 1⃣1⃣2⃣☎️@AjuntamentVLC pic.twitter.com/pRMYNqY4qk — Bombers Ajuntament València (@bomberosvlc) April 9, 2024

Los expertos en seguridad han visto como las calles se empiezan a inundar de un tipo de elemento que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Desde Valencia, ciudad en la que hemos visto llegar más de 30º el pasado fin de semana, es donde nos indican que hay un cambio importante que debemos empezar a preparar. Mirar un poco por dónde vamos y estar atentos a las fachadas de los edificios, lugares en los que suelen ponerse este tipo de insectos.

Las redes sociales han servido para lanzar esta alerta que debemos tener en cuenta, según estos expertos: «Con la primavera los servicios de himenópteros aumentan. Las abejas son una especie protegida y debemos cuidarlas, mientras que hay algunas especies de avispas que requieren nuestra intervención».

Las abejas necesitan de un cuidado especial ya que son una especie muy apreciada que pese a haberse extendido por la ciudad, puede tener cuidadores o elementos que nos hagan tener que cuidarla. Nunca debemos tocar con las manos o con cualquier otro objeto, uno de estos nidos. No solo podríamos hacer daño a los insectos, sino también hacer que salgan en buscar de protegerse del invasor, atacando a todos aquellos que se cruzan por su camino.

Las avispas también requieren el aviso de este tipo de especialistas que seguro que acabarán con el problema de una forma respetuosa. De hecho, en las mismas redes sociales, hemos podido ver cómo ha llegado el aviso de un nido que se han encargado de trasladar con todo el cuidado del mundo. Animales y personas, debemos aprender a convivir de la mejor forma posible, también en esta época del año en la que determinadas especies son más frecuentes.

Los himenópteros disponen de un aguijón que puede picar y hacer daño a las personas. Determinados tipos de hormigas también tienen esa capacidad de clavarse y conllevan algunos problemas de salud que quizás nunca antes hubiéramos tenido en cuenta. Es importante saber identificarlos y avisar rápidamente al interesado, de lo contrario sufriremos las consecuencias.

Los bomberos están preparados para hacer frente a estos insectos que pueden acabar siendo peligrosos para las personas que están muy presentes en este día a día. La primavera nos invita a ir más por las calles, pero debemos tener cuidado de no sufrir las consecuencias de un problema mayor, como puede ser la llegada de estos insectos a nuestras calles o lugares de paso.