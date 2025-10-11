Dan por muertos a los 18 desaparecidos en la explosión de la fábrica de armamento de Tennessee

Las autoridades de Tennessee han dado este sábado 11 de octubre por muertos a los desaparecidos en la explosión de la fábrica de armamento del pasado viernes 10 de octubre: «Es peor de lo esperado», ha confirmado el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis. «Podemos asumir que cualquiera que estuviera dentro de ese edificio ha fallecido en este momento», aunque se negó a dar una cifra precisa de muertos.

En un principio, las autoridades habían informado de 19 personas desaparecidas, pero la cifra se redujo a 18 el viernes por la noche, después de que la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Humphreys confirmara que una persona que se creía en el lugar estaba en su domicilio.

La explosión ocurrió alrededor de las 7:45 horas (14:45 horas en España) de este pasado viernes 10 de octubre, en Accurate Energetic Systems, una empresa de municiones y materiales explosivos ubicada en el condado de Hickman, a unos 96 kilómetros al oeste de Nashville. El estallido destruyó al menos un edificio, esparció escombros a cientos de metros y se sintió a kilómetros de distancia, según informaron las autoridades locales.

Los equipos de rescate y seguridad han trabajado en la zona todo el viernes 10 de octubre. Mientras las autoridades han investigado las causas de la explosión y evalúan los daños.

El lugar quedó convertido en un campo de metal retorcido y cenizas, que el sheriff Davis ha calificado como «la peor escena que he visto en mi carrera».

¿Qué hace Accurate Energetic Systems?

Fundada en 1980, AES suministra al ejército compuestos explosivos a granel, incluyendo mezclas de TNT, materiales para explosivos plásticos como C‑4, así como minas Claymore y cargas moldeadas utilizadas para perforar blindajes de tanques o fortificaciones.

¿Qué pasó en la explosión de Tennessee?

¿Qué causó la explosión en Tennessee?

La causa de la explosión no se esclareció de inmediato, y las autoridades afirmaron estar investigando. Podrían pasar semanas o meses para determinar si hubo algún acto ilícito.

Incumplimiento de las normas de seguridad

La planta de explosivos tiene un largo historial de incumplimiento e infracciones de las normas seguridad, según un informe del Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Tennessee.

Otra explosión en la planta en 2014 dejó un muerto y dos heridos. La familia del empleado fallecido llegó a un acuerdo en una demanda que alegaba que las normas de seguridad laboral en el momento de la explosión no cumplían con los requisitos legales.

Varios empleados habían sufrido convulsiones en 2019, lo que llevó a los inspectores a determinar que podían haber estado expuestos a una sustancia química tóxica por inhalación, ingestión y absorción a través de la piel.