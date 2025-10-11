Éste es el nombre de niña que está arrasando en España en 2025: tiene 5 letras y todos lo adoran

Una de las decisiones más complicadas a la hora de ser padres es elegir el nombre del bebé. Este momento marca la identidad con la que el futuro hijo o hija se dará a conocer al mundo y a los demás. En España, a día de hoy, hay un nombre de niña que está de moda, y que arrasa entre los españoles debido a que la ciencia asegura que es el nombre más bonito que hay en el mundo.

El nombre de niña que está arrasando por ser el más bonito del mundo

La Universidad de Birmingham, a través de un grupo de expertos, ha revelado que el nombre más bonito para niña es Sofía. Este descubrimiento fue el resultado de una investigación realizada en colaboración con ‘My 1st Years’, una página web especializada en bebés, junto al doctor Bodo Winter, catedrático de Lingüística Cognitiva en dicha universidad.

El estudio consideró varios aspectos, incluyendo la resonancia fonética, la fluidez de los sonidos y las estructuras de nombres populares tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Sin embargo, el aspecto más relevante fue la emoción que estos nombres evocaban al ser pronunciados. ‘Sophia’ (en español, Sofía) fue la elección destacada, ocupando el primer puesto debido a su melodiosa sonoridad y a su profundo significado: ‘sabiduría’ en griego. Además, este nombre es reconocido en España por razones adicionales, ya que es el nombre de la Reina emérita (originaria de Grecia) y de la Infanta (hermana de la princesa Leonor).

En la mima línea, según la Inteligencia Artificial, particularmente el modelo ChatGPT, se considera que uno de los nombres más bonitos para una niña es Sofía. La IA sugiere que las mujeres con este nombre tienden a poseer cualidades como cariño, inteligencia, sensibilidad, fortaleza y generosidad. Además, se destacan por su pasión y capacidad reflexiva.

Nombres de bebé más comunes en España

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los nombres más frecuentes para los recién nacidos el año pasado en España son Martín, con 3.224 registros para varones, y Lucía, con 3.539 registros para niñas.

Sin embargo, ninguno de estos nombres figura entre los más frecuentes a nivel general, ya que con el transcurso del tiempo, es probable que Martín y Lucía vayan reemplazando su popularidad. En contraste, los nombres Antonio y María del Carmen son destacados en el padrón, con 627.738 personas con el nombre Antonio y 636.109 mujeres con el nombre María del Carmen.

Sin embargo, resulta sorprendente que los nombres más comunes para los recién nacidos sean los mismos que los elegidos en el año pasado. Además, el podio lo ocupan otros dos nombres, tanto para niños como para niñas, que ya estaban presentes en el informe anterior: Mateo (3.132), Hugo (3.074), Sofía (2.899) y Martina (2.651).

El reinado de Lucía como el nombre más elegido se extiende por dos décadas, y para encontrar otro nombre en la primera posición, debemos retroceder hasta el año 2002, cuando María fue la elección preferida de los padres (actualmente ocupa la quinta posición). Lucía ha sido la primera opción en varias regiones como Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Cantabria, Castilla-La Mancha y Navarra.

En diversas regiones de España, Martín es la elección principal en comunidades como Aragón, Cantabria, País Vasco, Asturias, Castilla y León y Galicia. Sin embargo, como es habitual, existen excepciones. En Andalucía, los nombres más comunes incluyen Manuel y María. En Canarias, Valeria es preferido para las niñas y Liam para los niños, mientras que en Galicia, Noa es una elección frecuente para las recién nacidas.

Por último, cabe destacar que el Registro Civil tiene políticas para rechazar nombres que puedan tener connotaciones negativas o que puedan afectar la dignidad del niño. Nombres como Hitler, Caín, Judas, Stalin o Osama Bin Laden están prohibidos.