Steisy y Pablo deciden cambiar el nombre del bebé que están esperando

Steisy y Pablo se encuentran en una nube de felicidad. Hace tan solo unas semanas, la pareja anunció felizmente que se encontraba a la espera del nacimiento de su primera hija en común. Una alegre noticia que ha revolucionado por completo a los seguidores de los padres primerizos.

El siguiente paso a tomar ha sido el de elegir el nombre de la niña, una decisión que ha causado mucha controversia en redes sociales. Al parecer, el hecho de que la pareja haya optado por llamar a su hija Elliot no ha sentado nada bien, por lo que las críticas no han tardado en llegar.

Steisy y Pablo Pisa toman la decisión de cambiar el nombre de su bebé: «Lo hago por ella»https://t.co/wjPhEH7ZBW — mtmad (@mtmad) December 19, 2023

De esta manera, tras consultarlo hasta con personal del registro civil, han decidido cambiar el nombre. «Eran problemas que no había pensado, me metieron miedo en el cuerpo», ha asegurado Pablo Pisa a través de su canal de Mtmad. Asimismo, han señalado que, por mucho que estemos apunto de comenzar el 2024, la sociedad no está «tan avanzada» como se cree.

«Este mundo es insoportable», han asegurado al ver como criticaban duramente el nombre de Elliot para su bebé. «Queremos evitar posibles problemas porque lo hemos pasado mal con el tema del nombre», ha explicado Steisy muy dolida. «La gente ha dicho unas cosas muy fuertes», agregó respecto a los comentarios recibidos en redes sociales.

Al parecer, fue a Pablo quién se le ocurrió el nombre de Elliot para su hija. Pero, debido a que no ha gustado nada, han optado por ponerle a la niña el nombre que había pensado Steisy desde el primer momento: Atenea. «Es un regalo que yo quiero hacerle», concluyó la influencer.