Huelga y movilizaciones en España en apoyo a Palestina el 15, 18 y 19 de octubre

El próximo miércoles 15 de octubre se han convocado movilizaciones y paros laborales en varias ciudades de España en apoyo a Palestina. La huelga general ha sido convocada por el sindicato CGT, que denuncia que la guerra en Gaza «no puede continuar cobrándose más vidas» y reclama que los Gobiernos «inviertan en servicios públicos y no en armamento militar destinado a la matanza de seres humanos». Estas huelgas y movilizaciones se celebran después de que los terroristas de Hamás e Israel hayan alcanzado un acuerdo de paz.

Además, CCOO y UGT han organizado paros laborales en Madrid en tres turnos distintos: de 2:00 a 4:00 horas, de 10:00 a 12:00 horas, y de 17:00 a 19:00 horas, para que los trabajadores puedan sumarse independientemente de su horario laboral.

La huelga se ha convocado para dos días después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump y otros líderes de Egipto, Turquía y Qatar, países garantes del acuerdo, tengan previsto reunirse en Egipto el lunes 13 de octubre.

La cumbre se celebrará en Sharm el-Sheikh, previsiblemente el martes, aunque podría adelantarse al lunes. Está previsto que asistan representantes o ministros de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán e Indonesia.

Paloma López, representante de CCOO en Madrid, ha declarado que «no podemos seguir viendo impasibles lo que está pasando con la población palestina. La implicación y la solidaridad del conjunto de los trabajadores con los trabajadores y las trabajadoras palestinas tiene que hacerse visible». En su opinión, lo que ocurre en Gaza es «absolutamente inhumano».

Próximas movilizaciones en más de 200 poblaciones. Busca la tuya en https://t.co/EFETCiarAu ¡NO AL GENOCIDIO!🇵🇸 🍉V. 17 – Oct concentraciones en Galicia a las 19h.

🍉S. 18 – Oct concentraciones en resto de España a las 12h

🍉D. 19 – Oct manifestación en Madrid a las 11h pic.twitter.com/KVFhRDTYgz — Hay que parar la guerra ☮️🕊️ (@PararLaGuerra) October 8, 2025

Desde estos sindicatos han hecho un llamamiento a los representantes sindicales de las empresas españolas para que organicen asambleas el 15 de octubre, en las que se pida el «fin del genocidio en Gaza». López explica que estas asambleas son la forma legal de amparar los paros laborales.

Por otro lado, la plataforma Parar la Guerra, formada por 135 organizaciones, ha convocado movilizaciones en más de 200 municipios el 18 de octubre, seguidas de una gran manifestación en Madrid el 19 de octubre, que partirá a las 11:00 horas desde la Puerta del Sol con el lema: «¡No al genocidio! ¡Palestina libre! Alto el fuego definitivo. Ni terrorismo ni genocidio».

Los organizadores llaman a la ciudadanía a participar de manera pacífica y solidaria, para visibilizar la situación en Gaza y exigir un alto el fuego definitivo.