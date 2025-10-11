El sencillo truco para reconocer productos importados de Marruecos en el supermercado

En un mundo cada vez más globalizado, los supermercados se llenan de una amplia gama de productos provenientes de todos los rincones del planeta. Esta diversidad ofrece a los consumidores una riqueza de opciones, pero también plantea preguntas sobre el origen, la calidad y las prácticas de producción de estos bienes. Recientemente, la alerta sanitaria relacionada con la hepatitis encontrada en partidas de fresas importadas de Marruecos ha puesto de manifiesto la necesidad de ser más conscientes y selectivos con los productos que elegimos.

En este contexto, comprender cómo identificar los productos importados de Marruecos en los supermercados se ha vuelto una herramienta valiosa para hacer compras informadas y responsables y es aquí donde entra en juego saber cómo identificar los productos que compramos en el supermercado y en concreto, de qué modo puedes reconocer en el supermercado los productos importados de Marruecos.

Cómo reconocer los productos importados de Marruecos

Si estás comprando fresas o cualquier otra fruta o producto fresco en tu supermercado de confianza, seguramente querrás identificar su origen y en este caso, el código de barras siempre se ha considerado como lo más fiable para guiarnos sobre la procedencia de cualquier producto alimenticio.

Como ya sabrás, el código de barras es ese conjunto de líneas y números que encontramos en casi todos los productos y aunque creas que solo sirve para identificar el producto cuando la cajera lo pasa por la caja, lo cierto es que sus dos primeros dígitos «esconden» información valiosa sobre el producto en cuestión.

A finales de los 60, el desarrollo del código de barras y su posterior adopción universal en 1970, marcó un antes y un después en la forma en que identificamos y conocemos los productos que adquirimos. Cada código de barras comienza con una «bandera» de dos o tres dígitos y que se corresponden con el país donde fue emitido el código.

Fíjate si lleva el 611 en el código de barras

De este modo podemos encontrar como los productos comienzan con distintos números en función del país en el que se originaron. Así, sabemos que en el caso de los códigos de barra que llevan en 84 se han originado en España y para saber cuáles son los originados en Marruecos, tendrás que fijarte si llevan los dígitos 611 que son los que se corresponden con este país.

Entendiendo los números del código de barras

Los números que siguen en el código de barras nos hablan no solo del país de origen, sino también de la empresa productora y detalles específicos del producto. Después de los dígitos de la «bandera», los siguientes cuatro números identifican al fabricante, mientras que los cinco siguientes se refieren al producto específico. El último dígito es un número de verificación. Esta estructura del código nos ayuda a estar más informados sobre lo que compramos, permitiéndonos tomar decisiones de consumo más alineadas con nuestros valores y preferencias.

Fíjate también en la etiqueta de los productos

Al margen del código de barras y recalcando que los dos primeros dígitos se corresponden con el país en el que se ha producido o generado esa etiqueta de código de barras, es posible que desees cerciorarte mejor de dónde viene lo que compras en el supermercado. Otra buena práctica en este sentido será fijarte en el etiquetado de los productos ya que por ley deben reflejar dónde se han producido. En el caso de las frutas y en concreto de las fresas, si las compras a peso puede que no tengan etiqueta pero si te fijas puede que sí que esté indicado en la etiqueta del supermercado en el que se indica el precio por kilo.

La campaña ‘¿Tragamos con todo?’ y el debate ético

En la línea de saber identificar los productos que provienen de otros países y con el fin de darle prioridad o de resaltar la prioridad del producto nacional, no nos podemos olvidar de la iniciativa ‘¿Tragamos con todo?’, lanzada por la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), que nos invita a reflexionar sobre las implicaciones de nuestras elecciones de compra. Al priorizar productos importados de Marruecos, los consumidores podrían estar involuntariamente apoyando prácticas laborales y medioambientales cuestionables. Esta campaña no solo busca promover el consumo de productos locales, sino también sensibilizar sobre los desafíos éticos y económicos que enfrentan los productores españoles y europeos debido a la competencia desleal.

Impacto en los productores locales y medio ambiente

La creciente importación de productos marroquíes no solo plantea preguntas sobre las condiciones laborales y los estándares de calidad, sino también sobre el impacto en los productores locales. La competencia de productos que llegan a precios significativamente más bajos puede tener consecuencias devastadoras para la agricultura local, afectando la economía y el sustento de comunidades enteras. Además, el transporte de alimentos a largas distancias incrementa la huella de carbono, contradiciendo los esfuerzos por una producción y consumo más sostenibles.

Lo que dice la OCU

Incluso teniendo en cuenta el código de barras y el etiquetado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que es muy complejo averiguar de verdad el origen de los productos que compramos. «Los códigos de barras son un sistema de codificación que se usan únicamente para la gestión logística del producto, entre otras cosas, al pasar por la caja en el supermercado», dicen desde la OCU. A nivel internacional existe la organización GS1, con filiales en diferentes países, que se encargan de proporcionar los códigos de barras que solicitan las empresas para añadir a sus productos: en España la empresa encargada es AECOC.

«El número 84 sólo indica que ha sido la filial española la que ha proporcionado el código de barras», apuntan desde la organización. Esta información ha sido confirmada por AECOC, que rechaza cualquier vinculación de este número con el origen del producto.

Por tanto, un producto de fuera de España que quiera comercializar en nuestro país puede solicitar el código en España sin ningún problema.