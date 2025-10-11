Fue uno de los actores más queridos en España en los 2000 pero acabó arruinado y con depresión

En España tenemos varias series que han pasado a la historia y una de ellas es Los Serrano, la ficción que popularizó la vida de una familia que estaba encabezada por Diego, personaje al que dio vida Antonio Resines. Durante muchos años, todos los actores que participaron en este proyecto cosecharon grandes éxitos y nadie podía pensar que uno de ellos iba a quedarse en la ruina. A continuación, vamos a contar la historia de un artista que llegó a lo más alto sin darse cuenta y que tuvo que pedir ayuda porque le estafaron 400.000 euros.

El protagonista de nuestra noticia es Jesús Bonilla. Nacido en Madrid en 1955, su vida no siempre estuvo orientada al arte. De joven soñaba con ser químico, pero el destino lo llevó por otro camino al matricularse en la Escuela de Arte Dramático, donde descubrió su verdadera vocación. Junto a sus compañeros, comenzó interpretando obras callejeras, con más ilusión que recursos, pero con un entusiasmo que pronto lo convertiría en uno de los rostros más reconocidos del cine. Sin embargo, tras años de trabajo constante, proyectos de gran repercusión y una carrera que parecía imparable, vivió uno de los periodos más oscuros de su vida, marcado por la ruina económica y una dura batalla contra la depresión. Por desgracia, tuvo que despedirse del éxito que cosechó en los 2000 para dar la bienvenida a una etapa oscura.

El peor momento de Jesús Bonilla

Nosotros sabemos que 2018 fue un punto de inflexión en la vida del intérprete. Bonilla fue una de las víctimas del caso Lehman Brothers, una de las mayores estafas financieras de las últimas décadas. Confiado en lo que parecía ser una inversión segura, llegó a perder cerca de 400.000 euros, una cantidad que representaba buena parte de los ahorros que había acumulado durante su carrera. Aquel golpe económico tuvo consecuencias en su patrimonio y en su salud mental. Por suerte, pudo apoyarse en un buen equipo de profesionales, pero todavía recuerda lo mal que lo pasó.

En distintas entrevistas ha reconocido que atravesó una profunda depresión a raíz de esta pérdida, una enfermedad que lo obligó a someterse a un tratamiento médico riguroso y a alejarse durante un tiempo de los escenarios. El actor, acostumbrado a hacer reír al público, se vio sumido en un estado de tristeza y ansiedad que lo llevó a replantearse muchos aspectos de su vida, especialmente su relación con el trabajo y el dinero. «Aquello fue un punto de inflexión en mi vida profesional, personal y psíquica», comenta con total naturalidad.

El problema de salud del artista

Como si la crisis financiera no hubiera sido suficiente, poco después tuvo que enfrentarse a un grave problema de salud que lo mantuvo apartado de la vida pública. Durante una revisión rutinaria, los médicos le detectaron un aneurisma de aorta, una afección potencialmente mortal que requiere un control exhaustivo y, en muchos casos, una intervención quirúrgica compleja. Bonilla confesó que este diagnóstico lo hizo reflexionar profundamente sobre la fragilidad de la vida y sobre la importancia de la prevención médica, especialmente en personas con antecedentes familiares.

En una entrevista concedida a El Mundo, quiso lanzar un mensaje a sus seguidores: «Quiero advertir a la gente que tiene antecedentes familiares que, a partir de los 50, se haga una ecografía». Durante los años que esperó la operación, vivió con una mezcla de incertidumbre y gratitud, consciente de que la salud debía ser su prioridad por encima de cualquier éxito profesional o económico.

Jesús Bonilla ha superado sus problemas

Según hemos podido comprobar, Jesús Bonilla ha optado por una vida más tranquila, lejos del ritmo frenético que en otro tiempo marcó su carrera. Aunque sigue vinculado al mundo artístico y no renuncia a participar en proyectos puntuales, su presencia en los medios es mucho más discreta.

Dedica gran parte de su tiempo a la reflexión y a compartir sus opiniones, sobre todo a través de la red social X, donde se muestra especialmente activo. A pesar de los reveses sufridos, ha demostrado una notable capacidad de resiliencia, logrando reconstruirse poco a poco y recuperar su equilibrio emocional. Eso sí, todavía tiene ciertos miedos y prefiere estar en un segundo plano hasta que pase la tormenta.

Cuando le preguntan el motivo de su desaparición, es sincero y dice: «Me llamaban, pero me acojoné. No me atrevía. Yo me dejo la piel en los papeles y voy a muerte para que el espectador se lo pase bien. Dije no a tantas cosas que ahora ya no me llaman». No obstante, para los fans de Los Serrano sigue estando presente. De hecho, es imposible que alguien se olvide de Santi, su personaje.