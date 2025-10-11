Muere Pedro Pujol, ‘Pedro Barca’, ex alcalde mallorquín del pueblo de Santa Eugenia

Muere Pedro Pujol, Pedro Barca, a los 87 años de edad. El ex alcalde mallorquín del pueblo de Santa Eugenia Pedro Pujol Puigserver más conocido como Pedro Barca, ha fallecido decretándose por ello tres días de luto en este municipio.

Pedro Pujol fue el primer alcalde democrático de esta localidad y tuvo la vara de mando del municipio entre 1979 y 1995, convirtiéndose en uno de los ediles de mayor trayectoria política en esta localidad de en torno a 2.000 vecinos.

Nacido en Algaida, desde hace más de una década, estaba al frente de la Asociación de Personas Mayores cargo que compartió con la presidencia de la Asociación de Cazadores. Nada más tener noticia de su fallecimiento el Consistorio ha decretado tres días de luto oficial, mientras el velatorio se ha llevado a cabo durante la tarde este sábado, en el cementerio de esta pequeña localidad mallorquina.

El funeral tendrá lugar a las 20:00 horas del próximo lunes en la parroquia de Santa Eugenia en el centro de esta población.