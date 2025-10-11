Al menos seis muertos y 12 heridos en tres tiroteos diferentes en Mississippi tras partidos de fútbol americano

Al menos seis muertos y 12 heridos en tres tiroteos tras varios partidos de fútbol americano de la liga de los institutos en Mississippi el pasado viernes 10 de octubre. El tiroteo con más víctimas tuvo lugar en Leland, donde murieron cuatro personas. El alcalde de Leland, John Lee, ha confirmado que, además de las cuatro muertes confirmadas, al menos 12 personas resultaron heridas por disparos durante el tiroteo ocurrido el viernes por la noche tras el partido de homecoming del instituto Leland High School.

Lee ha explicado que el ataque se produjo cuando cientos de vecinos se encontraban celebrando la victoria del equipo local. «Fue una noche terrible para nuestra comunidad», ha declarado el alcalde, visiblemente afectado.

Hasta la mañana del sábado, no se habían producido detenciones, y las autoridades mantenían un amplio dispositivo policial para localizar al autor o autores del tiroteo.

Un segundo tiroteo se ha registrado en la localidad de Heidelberg, en el este central de Mississippi, donde dos personas murieron a tiros en el campus del instituto de Heidelberg. El jefe de policía Cornell White ha explicado que la escuela celebraba su propio fin de semana de homecoming el viernes, aunque no se ha precisado la hora exacta del ataque. La Oficina del Sheriff del condado de Jasper ha informado que está buscando a un joven de 18 años para interrogarlo en relación con los hechos.

El tercer tiroteo tuvo lugar en el South Delta High School, en Rolling Fork, a unos 74 kilómetros al sur de Leland, en el Delta del Mississippi. De momento, se desconoce si hubo víctimas o heridos, y las autoridades continúan investigando el tiroteo.

Estos tres ataques han generado gran conmoción en el estado, que permanece en alerta mientras las fuerzas policiales y federales buscan a los responsables y tratan de esclarecer las circunstancias de cada tiroteo.

¿Qué es el homecoming en Estados Unidos?

El término homecoming hace referencia a una tradición escolar muy popular en Estados Unidos, especialmente en institutos (high schools, en inglés) y universidades.

Homecoming: qué es

Homecoming significa literalmente «regreso a casa» Es un evento anual que busca reunir a los alumnos, ex alumnos y la comunidad.

Actividades típicas: incluye partidos de fútbol americano, desfiles, bailes (homecoming dance), coronación de un rey y una reina del homecoming, y otras celebraciones escolares.

Importancia cultural: es un evento social muy relevante en los pueblos y ciudades donde se celebra, especialmente en zonas rurales del sur y medio oeste de EE UU. Para muchos estudiantes y exalumnos, representa orgullo escolar y sentido de comunidad.