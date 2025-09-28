Un tiroteo en Carolina del Norte (EEUU) deja tres muertos y ocho heridos

La tranquila localidad costera de Southport, en Carolina del Norte (EEUU), se ha convertido en el escenario de una auténtica masacre tras un ataque armado ejecutado desde el mar que ha dejado un saldo de tres muertos y ocho heridos en la noche de este sábado.

El brutal tiroteo tuvo lugar en torno a las 21:30 horas en el restaurante American Fish Company, un popular establecimiento ubicado en el muelle de esta ciudad costera próxima a la desembocadura del río Cape Fear.

Según los primeros informes, el atacante, que llegó a bordo de una lancha, abrió fuego de manera indiscriminada contra los clientes y empleados que se encontraban en el restaurante frente al mar. Los testigos presenciales han relatado escenas de auténtico terror, describiendo cómo el sicario huyó del lugar a través de un canal tras sembrar el pánico y la muerte.

El saldo provisional del ataque es devastador: tres personas han perdido la vida y ocho han resultado heridas, aunque por el momento se desconoce la gravedad de las lesiones sufridas por los supervivientes.

Tras el suceso, las autoridades locales activaron inmediatamente un amplio operativo de seguridad y poco antes de las 22:00 horas, el Gobierno municipal emitió una alerta de emergencia a través de las redes sociales, instando a los ciudadanos a evitar la zona y permanecer en sus viviendas mientras se desarrollaban las labores policiales.

En cuanto al sospechoso, la oficial de información pública de la ciudad, ChyAnn Ketchum, ha confirmado que «una persona de interés ha sido localizada y está siendo interrogada en relación con los hechos», aunque no ha aclarado si se trata del autor material del tiroteo o de un posible cómplice del mismo.

Por su parte los testigos aseguran que el atacante logró huir del lugar y que, hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente su detención. La Oficina del Sheriff del Condado de Brunswick mantiene hermetismo sobre los detalles de la investigación, que continúa en curso.

La violencia repentina ha alterado profundamente la tranquilidad habitual de Southport, una apacible localidad costera que ahora se encuentra sumida en la consternación tras este ataque que recuerda a los peores episodios de violencia armada que han sacudido Estados Unidos en los últimos años. Las autoridades mantienen reforzada la seguridad en la zona mientras continúan las pesquisas para esclarecer los motivos de este brutal ataque.