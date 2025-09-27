EEUU revoca el visado a Petro por «incitar» a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado la revocación del visado del presidente colombiano Gustavo Petro después de que este se atreviera a apelar directamente a los soldados del Ejército estadounidense para que desobedecieran las órdenes del presidente Donald Trump. «Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos el visado de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias», ha comunicado el Departamento de Estado a través de sus redes sociales.

La intervención de Petro tuvo lugar durante una manifestación propalestina que se desarrolló este viernes en Nueva York, coincidiendo con la celebración de la 80ª Asamblea General de la ONU. En un espectáculo bochornoso, el presidente colombiano apareció junto al cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, conocido por sus polémicas declaraciones antisemitas.

Con un megáfono en la mano y ante una multitud congregada en las calles neoyorquinas, Petro no dudó en pedir «a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos» que no apuntaran contra la humanidad sus fusiles. «Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad», dijo el mandatario sudamericano.

No sólo esto. Durante su intervención, Petro también anunció su intención de promover una resolución para conformar un supuesto «ejército de salvación» que acuda a la Franja de Gaza para luchar por los palestinos. El presidente colombiano incluso se ofreció a abrir una lista de voluntarios de su país que quieran participar en esta aventura bélica, incluyéndose a sí mismo.

«Y como sucedió en la Primera Guerra Mundial, quiero que los jóvenes, hijos de trabajadores tanto de Israel como de los Estados Unidos apunten sus fusiles no hacia la humanidad, sino hacia los tiranos y hacia los fascistas», concluyó Petro.

La respuesta del Departamento de Estado ha sido tan rápida como contundente. La revocación del visado de Petro envía un mensaje claro: Estados Unidos no tolerará que ningún mandatario extranjero trate de subvertir a sus fuerzas armadas o incite a la desobediencia contra su gobierno legítimo.