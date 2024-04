Un total de 16 nidos de avispa asiática (Vespa velutina) han sido retirados en 2023 en Aragón, la mayoría de ellos secundarios y de grandes dimensiones, lo que supone más de la mitad de los nidos desde su primera detección en 2016.

Durante el pasado año se ha comprobado una mayor expansión de esta especie, con la detección de nidos en nuevas zonas puede atribuirse al invierno suave de 2022-2023, lo que permitió la supervivencia de un mayor número de reinas invernantes, según fuentes del Gobierno de Aragón.

Las previsiones son que, dadas las características del invierno recién concluido, se prevé una posible dispersión radial hacia nuevas zonas si más reinas han sobrevivido a esta estación.

Invierno cálido

El invierno que finalizó este año en Aragón fue el segundo más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, estando dos grados centígrados por encima de media de la serie 1991-2020, con precipitaciones ligeramente por debajo a las que se registran habitualmente.

¿Qué pasa cuando un ciudadano identifica la presencia de un nido de avispa asiática? En esta comunidad el protocolo determina que se activa un dispositivo que desemboca en una inspección.

Es entonces cuando se coordina la actuación para la retirada y eliminación de los nidos, con la participación de Agentes de Protección de la Naturaleza (APN), técnicos del Gobierno de Aragón y, en algunos casos, con el apoyo de bomberos y otros colaboradores. La eliminación de los nidos se realiza siguiendo estrictas pautas de seguridad para garantizar una retirada exitosa.

La primera detección de la especie en la comunidad se remonta al año 2016 y, aunque su incidencia es menor que en otros puntos de España, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón continúa trabajando en la detección de ejemplares y nidos para evitar su propagación.

Climas atlánticos

Aragón no es un entorno propicio para esta especie debido a su climatología, ya que la avispa asiática prefiere climas atlánticos, húmedos y sin heladas, por lo que su colonización se limita principalmente a comarcas pirenaicas. Factores como el cierzo, las bajas temperaturas y el calor intenso no favorecen su expansión.

Su presencia se concentra principalmente en las zonas de menor altitud de las comarcas de la Jacetania y Altas Cinco Villas. Desde 2016, se han retirado alrededor de 30 nidos gracias a la colaboración de los Agentes de Protección de la Naturaleza, técnicos del Gobierno de Aragón y bomberos. De estos, 16 de ellos corresponden al pasado año 2023.

Esta expansión se ha materializado con la detección en zonas nunca antes vistas como Asín, Luesia, Sos del Rey Católico y Uncastillo en la comarca de las Cinco Villas; Aísa, Ansó, Castiello de Jaca, Javierregay en la comarca de la Jacetania; y nuevas localizaciones en la comarca de Ribagorza, como Sopeira, Perarrúa, Beranuy, Secastilla y Torre la Ribera.

Primera detección en 2016

Desde la detección de la primera avispa en Salvatierra de Esca en 2016 se han localizado nidos de manera aislada, principalmente en la comarca de Jacetania, destacando su presencia en Sigüés y Salvatierra de Esca.

En 2022 se observó un aumento en el número de nidos, la mayoría en Salvatierra de Esca, aunque también en Embún. Sin embargo, en 2023, se ha visto una mayor expansión, detectando nidos en nuevas zonas como Asín, Luesia, Sos del Rey Católico y Uncastillo en la comarca de las Cinco Villas; Aísa, Ansó, Castiello de Jaca, Javierregay en la comarca de la Jacetania; y nuevas localizaciones en la comarca de Ribagorza, como Sopeira, Perarrúa, Beranuy, Secastilla y Torre la Ribera.

La avispa asiática

Originaria de Asia, la avispa asiática ha llegado a otras partes del mundo como polizón en barcos, propagándose posteriormente de manera natural. Esta especie depreda sobre avispas, abejas y otros insectos, constituyendo un peligro para el equilibrio de los ecosistemas.

Su capacidad de dispersión y su problemática motivaron su inclusión en el Catálogo español de especies exóticas invasoras (Real Decreto 630/2013). Tanto su aspecto exterior como sus nidos pueden llevar a confusiones con ejemplares y nidos de especies autóctonas.

La peligrosidad de la avispa asiática para las personas no es superior a la de otras avispas autóctonas, no ataca si no es molestada, por lo que es importante no manipular sus nidos y mantener siempre una distancia prudencial.

Qué hacer

Cualquier avistamiento sospechoso debe ser reportado a los Agentes de Protección de la Naturaleza de la comunidad en que es detectada, dar aviso a autoridades locales o al Seprona.

Para reportar la avispa asiática en el Gobierno de Aragón están los Servicios Provinciales de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca (974293206), Zaragoza (976 714600) o Teruel (978641150), preferiblemente con fotografías para una identificación rápida. También puede contactarse al correo [email protected].

También existe la web Mapa de Avispas donde puedes subir las fotografías para que un experto determine si se trata de una avispa asiática o el avispón oriental (Vespa orientalis) las dos especies exóticas invasoras más preocupantes.