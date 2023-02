Un bar prohíbe tomar zumo de naranja a sus clientes: el motivo te volará la cabeza

La naranja es una de las frutas más saludables que existen. Con un alto contenido en vitaminas A, B y C, así como en betacarotenos y flavonoides, tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. En España, es muy habitual tomar zumo de naranja a la hora del desayuno, ya sea en casa o en un bar o en una cafetería. En los establecimientos hosteleros, el zumo de naranja puede tener un margen de beneficio de hasta el 800% según algunos estudios, pero aún así hay algunos bares que se niegan a servirlo a sus clientes.

¿Por qué no hay zumo de naranja en un bar?

El chef Ricard Camarena, reconocido como uno de los mejores cocineros de España, tiene varios establecimientos en Valencia, entre ellos un bar en el Mercado Central, explica lo siguiente en ‘Cadena Ser’: «Nosotros servimos zumo de naranja mientras tenemos naranja valenciana. En junio nos aprovisionamos y luego estamos un mes y medio sin zumo». Lleva tiempo destacando por el compromiso medioambiental y social de sus proyectos.

Y continúa: «Algunos lo entienden y otros no. A veces tienes que dar explicaciones y a algunos extranjeros, sobre todo, lo es cuesta entender que estando en Valencia no se puedan tomar un zumo de naranja en cualquier momento del año, pero es que el zumo que les puedo ofrecer yo en agosto es el mismo que se podrían tomar en Austria. No hay que tener tanto miedo a que la gente no te entienda. El que se tiene que entender eres tú mismo».

Según el calendario publicado en la web de la IGP Cítricos de Valencia, en el mes de octubre empieza a haber naranjas de la variedad Fukumoto. Poco después llegan las Washington, Caracara o Navelina. El punto álgido de la producción de naranjas se produce entre enero y marzo, cuando coinciden hasta 12 variedades al mismo tiempo.

Pero la producción va disminuyendo paulatinamente hasta junio, cuando únicamente quedan las variedades Delta Seedless, Valencia Late, Midknight y Barberina. Entre julio y septiembre la producción de naranjas es prácticamente nula.

Ricard Camarena sigue explicando: «El mercado te exige cosas tremendas, como tener de todo durante todo el año, y nosotros reaccionamos ofreciendo lo que tenemos alrededor. Nosotros llevamos el compromiso con la temporada hasta las últimas consecuencias, pero lo hacemos por una cuestión de inteligencia: está más rico, es más barato y es más accesible. A veces hay que proteger al cliente de sí mismo».