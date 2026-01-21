La adaptación a un nuevo país siempre conlleva choques culturales, pero pocos son tan espinosos como los que afectan a la higiene personal. Una joven argentina residente en España ha desatado un auténtico incendio en las redes sociales al compartir su asombro por lo que ella percibe como extraño en el uso de gel de ducha en vez de la clásica pastilla de jabón de los españoles.

Sus declaraciones no sólo se han vuelto virales, sino que han provocado una oleada de respuestas que van desde la comprensión hasta la indignación y la pedagogía sobre el cuidado de la piel.

El ‘culture shock’ de la higiene: la diferencia entre España y Argentina

El debate comenzó cuando la creadora de contenido decidió compartir en sus perfiles sociales una observación que, según ella, es una constante desde que vive en España. La joven asegura sentirse «impactada» por la diferencia de hábitos entre su Argentina natal y su país de acogida. Mientras que en muchas regiones de Latinoamérica, debido a las costumbres locales, es habitual emplear una pastilla de jabón para lavarse el cuerpo a la hora de ducharse, la joven percibe que en España la norma es utilizar productos líquidos de diferente olor y uso.

Según explica, la argentina siempre había utilizado una pastilla de jabón para asearse, por lo que, al llegar aquí se quedó muy impactada con el tipo de gel que usamos y las variedades que hay: «O sea, huele super rico, está buenísimo… Nunca en mi vida me había duchado con un jabón así, líquido. Yo no sé por qué no usan el tipo que es como pastilla, no sé si es que el líquido este es un poco más barato o no les gusta, o es costumbre, no tengo ni idea. Pero bueno, yo creo que en mi vida nunca vi esto en Argentina», expresa la ‘influencer’.

La respuesta de las redes: entre la comprensión y la incredulidad

Como era de esperar, la publicación no tardó en llenarse de comentarios de usuarios, tanto españoles como argentinos, que salieron al paso de su observación. La frase «cuando se entere…» se ha convertido en el mantra de muchos internautas que han intentado explicarle a la joven que la ducha con gel de baño, está a la orden del día en la gran mayoría de países desarrollados.

Por otra parte, otros han señalado con humor el cierto punto de surrealismo que tiene asegurar con sorpresa el hecho de que en España se utilice gel de baño. «Cuando se entere que también usamos papel higiénico lo va a flipar», comentaba un usuario con ironía. El enfrentamiento digital ha servido para poner de relieve cómo algo tan íntimo como la ducha puede convertirse en un campo de batalla cultural donde las percepciones personales chocan de frente con la realidad cultural y social de cada país.