Alerta por la estafa que está llegando a los iPhone de estos españoles: te quieren dejar tieso

Los Mossos d’Esquadra han emitido una alerta sobre una nueva modalidad de estafa que está llegando a los iPhone y utiliza el nombre de empresas de mensajería, como DHL, para engañar a usuarios solicitándoles pagos falsos. Este tipo de fraude, conocido como phishing, imita la apariencia y los logos de este tipo de compañías para hacer creer al destinatario que existe un pago pendiente, por ejemplo, debido a tasas de aduanas. Sin embargo, las empresas de mensajería no suelen pedir dinero extra por correo o mensaje, y mucho menos mediante enlaces directos. Ante esto, la recomendación es desconfiar de estos correos, marcarlos como spam y, en caso de duda, contactar directamente a la empresa a través un medio confiable.

El método de la estafa es sencillo pero efectivo: en el mensaje, se incluye un enlace que lleva a una página de pago falsa. En esta página, se solicita información personal y los datos de la tarjeta de crédito, con el pretexto de abonar un pequeño importe, como 2,65 euros. Esta cantidad es baja y puede no levantar sospechas, pero el objetivo es obtener los datos bancarios de la víctima para realizar posteriormente cargos mayores sin su autorización. Por ello, es fundamental no introducir información sensible en sitios desconocidos y evitar abrir enlaces sospechosos.

Cuidado con esta estafa que llega a los iPhone

Los Mossos d’Esquadra han alertado sobre una nueva estafa de phishing que imita mensajes de empresas de mensajería como DHL. Mediante correos electrónicos falsos, los estafadores informan de un paquete pendiente que, supuestamente, necesita un pago adicional para ser entregado, justificando el cargo como tasas de aduana u otros recargos. La finalidad es engañar al usuario para que proporcione información bancaria, lo que permite a los delincuentes acceder a sus cuentas y datos confidenciales. Este tipo de estafas suelen utilizar logotipos y formatos que imitan de forma convincente los correos oficiales, haciendo difícil para el usuario diferenciar entre mensajes reales y fraudulentos.

Phihing

Los correos falsos de esta estafa suelen incluir un mensaje que indica un «pago pendiente» necesario para entregar un paquete, acompañado de un enlace para completar el supuesto pago. Los estafadores utilizan un cargo pequeño, como 2,65 euros; una cifra baja que parece razonable y no genera sospechas. Sin embargo, al seguir el enlace y pagar, los usuarios entregan sin darse cuenta sus datos bancarios completos, como el número de la tarjeta de crédito, la fecha de caducidad y el código de seguridad (CVV), a los delincuentes. Con esta información, pueden realizar compras online o transferencias sin el consentimiento de la víctima.

Esta estafa aprovecha técnicas de ingeniería social, manipulando a los usuarios mediante la urgencia y el miedo de perder un paquete. Además, los estafadores utilizan logos y direcciones de correo que simulan ser legítimas, creando correos electrónicos que imitan muy bien los oficiales, lo que hace difícil para las personas detectar que se trata de una estafa. El daño puede ser considerable, ya que aunque se logre revertir algunas transacciones fraudulentas, en muchos casos el dinero robado es difícil de recuperar.

La prevención es clave

Para protegerse de este tipo de estafas que, por desgracia, son cada vez más comunes, es fundamental desconfiar de cualquier correo electrónico que solicite información bancaria o que incluya un enlace para realizar un pago. Ninguna empresa de mensajería solicita pagos adicionales a través de correos electrónicos y mucho menos mediante enlaces externos. Al recibir un mensaje así, lo mejor es contactar directamente a la empresa mediante un número de teléfono oficial o la página web oficial de la compañía para confirmar la situación.

Otra recomendación importante es no abrir nunca enlaces ni descargar archivos de correos sospechosos, ya que incluso abrir el enlace puede comprometer la seguridad del dispositivo si se ha instalado malware en la página de destino. En su lugar, es preferible marcar el mensaje como spam para evitar recibir más mensajes de ese remitente y protegerse contra posibles intentos de fraude futuros.

Los usuarios también pueden activar notificaciones de seguridad en sus cuentas bancarias, que les alerten inmediatamente sobre transacciones o pagos. De esta manera, si ocurre un movimiento inusual, pueden tomar medidas rápidamente y notificar a su banco para detener o revertir los cargos en caso de fraude.

En definitiva, la estafa de phishing utilizando el nombre de empresas de mensajería como DHL que actualmente están sufriendo muchos usuarios de iPhone es una de las tantas tácticas que los estafadores emplean para engañar a los usuarios y obtener su información personal y bancaria. Aunque esta estafa pueda parecer sencilla, es sumamente efectiva debido a su apariencia de legitimidad y el poco dinero que solicitan, que suele hacer que los usuarios no sospechen. Para protegerse, es fundamental estar alerta y aplicar medidas de seguridad como la verificación directa con las empresas y evitar hacer clic en enlaces sospechosos.