El agujero de tu móvil que no debes tapar jamás: el mucho más útil de lo que crees

Es mucho más útil de lo que crees, este agujero de tu móvil nunca lo debes tapar, la realidad es que tiene unos usos que no puedes pasar por alto. El teléfono móvil ha evolucionado durante los últimos tiempos. Ha pasado de perder teclas para ganar pantalla y hacerlo por el bien de una utilidad que sirve para casi todo, pero poco de lo que fue creado. El simple hecho de hablar con otras personas se ha convertido por completo.

Ahora podemos empezar a cuidar al máximo determinados elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Un cambio de tendencia que puede traducirse en unos agujeros que pese a no saber el uso que tienen, pueden acabar siendo una novedad destacada en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Un cambio que puede acabar generando más de una tendencia del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Tendemos a querer mantener nuestra privacidad y hacerlo de una forma que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante. Con un cambio que puede ser la que realmente nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

La realidad es que los teléfonos tienen muchas más funciones de lo que nos imaginaríamos. Es hora de apostar claramente por algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ayudarnos a sacarle el máximo partido a esta herramienta.

Los teléfonos ya no son sólo teléfonos, sino que van un poco más allá. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de saber qué agujeros debemos o no tapar.

Estaremos pendientes de una serie de elementos que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que puede acabar acompañándonos en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos poner en consideración.

Es hora de saber qué es lo que podemos empezar a tener en consideración en estos días que el teléfono cobra un protagonismo mayor. No sólo queremos hablar con nuestros seres queridos, sino también escuchar a través de él.

Jamás debes tapar este agujero del móvil

Tapamos unos agujeros que pueden ser claves para poder eliminar el ruido ambiente y tener un sonido mucho mejor en nuestras conversaciones. Las nuevas generaciones de teléfonos pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

Esos agujeros que hay en la parte inferior del teléfono, justo en dónde lo cargamos no están ahí por casualidad, sirven de micrófono, para que nos escuchen y poder escuchar mejor de tal forma que podremos mantener una conversación un poco más clara sin elementos exteriores que interfieran en ella.

Tal y como nos explican los expertos de ThePhoneHouse podemos incluso convertir nuestro teléfono en un buen micrófono: «Para convertir nuestro móvil Android en un micrófono necesitaremos instalar una aplicación llamada “Micrófono – Su amplificador de volumen y voz”. Esta aplicación es una herramienta ideal para cantar en fiestas, karaokes, discursos o charlas. Simplemente debemos enchufar nuestro móvil Android a un equipo estéreo o unos altavoces amplificados, pudiéndolo conectar tanto por cable como por conexión inalámbrica mediante Bluetooth. Gracias a su diseño sentiremos como si estuviéramos sosteniendo un micrófono de verdad con una buena calidad de sonora. Tan sólo tendremos que realizar un gesto hacia arriba o hacia abajo para encenderlo y apagarlo».

Siguiendo con la misma explicación: «Como alternativa también puedes usar la aplicación “Micrófono – Audífonos”, una herramienta muy simple y transparente que nos puede servir para utilizar nuestro móvil como micrófono externo o como un megáfono. Podremos cambiar de forma sencilla entre los modos de entrada y salida y utilizarlo en AUX o Bluetooth de nuestro altavoz externo, pudiendo sintonizar el sonido mediante el ecualizador incorporado».

Una manera de sacarle más partido al teléfono y en ningún caso tapar unos agujeros que pueden servirnos de mucho más de lo que nos imaginaríamos. Sin duda alguna, son una buena herramienta para ganar en calidad de sonido y acabar teniendo aquello que realmente necesitamos.

Un teléfono que puede acabar siendo el mejor aliado de una combinación de elementos que pueden marcar una diferencia significativa en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Los teléfonos van cambiando y acaban dándonos más utilidades de lo que realmente podremos empezar a tener en consideración. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar un cambio en la forma de usar el teléfono, podremos escuchar y escucharnos mejor a partir de ahora.