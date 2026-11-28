Desde el Reino Unido ha llegado a España una idea de optimización de espacio y ahorro de energía que se está volviendo tendencia en Europa. Con la llegada del frío, se ha difundido como consejo para reducir el consumo eléctrico de cara al invierno. En el congelador, entre los diferentes alimentos que se congelan manteniendo una forma rígida al quedar congelados, se crean espacios en el congelador que hacen que el electrodoméstico y su motor tengan que forzar. El truco británico sugiere que rellenar esos huecos con bolsas de agua congeladas puede combatir este problema.

¿Cómo funciona poner bolsas de agua?

La idea es simple: reemplazar el espacio vacío por hielo. El fin de este truco es limitar el espacio por donde entra el aire caliente cuando se abre el congelador. El aire que entra aumenta la temperatura del habitáculo, haciendo que el motor tenga que trabajar de más con el fin de volver a enfriar el cajón. Cuando los compartimentos están llenos, hay menos espacio libre y, por lo tanto, menos espacio para que se cuele el aire caliente de la cocina.

¿Cómo rellenar el espacio con bolsas de agua?

Para llevar a cabo este truco, se necesitan bolsas de congelación con cierre hermético o botellas de plástico limpias (evitar cristal). A la hora de llenar las bolsas, es importante no llenarlas completamente, aproximadamente tres cuartos.

La bolsa con agua es fácil de distribuir por los huecos del cajón, pero si se llenan por completo, al convertirse en hielo estallarán. En caso de ser un modelo No Frost, es clave no tapar las salidas del aire del congelador. A medida que se vaya llenando el congelador con alimentos, simplemente se retiran las bolsas de agua para hacer sitio a los nuevos alimentos.

¿Cuánto se puede llegar a ahorrar?

El ahorro real del truco camina entre el 5% y el 10% del consumo exclusivo del electrodoméstico, lo que se traduce entre 3 y 8 euros al año en la factura eléctrica. Realmente, el impacto económico es muy bajo, ya que los congeladores modernos son eficientes. Sin embargo, la mayor ventaja de este truco no es el dinero inmediato, sino que alargas la vida útil del electrodoméstico al evitar que el motor trabaje en exceso.