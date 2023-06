Adivinó la fecha exacta de la muerte de Isabel II y ahora Carlos III tiembla: esta es su última predicción

En las redes sociales se puede encontrar de todo, y entre «todo», personas que dicen predecir el futuro y vaticinan todo tipo de acontecimientos con fechas y detalles de lo que supuestamente va a pasar, información que luego se queda en nada porque no sucede, al menos en la mayoría de las ocasiones, ya que en otras sí… y resulta bastante siniestro verlo a tiempo pasado. Te contamos la historia de un tuitero que predijo la muerte de la reina Isabel II y también la fecha de la muerte de Carlos III… ¿también acertará?.

La fecha de la muerte de Carlos III

Twitter es una red social en la que millones de personas lanzan mensajes de todo tipo cada día, y muchos de ellos se hacen virales en algún momento, incluso tiempo después de haberse publicado, tal y como sucedió en este caso. El pasado 7 de junio, el tuitero Logan Smith (@logan_smith526) publicó un tuit en el que daba las fechas de la muerte tanto de la reina Isabel II como de su hijo, por aquel entonces el príncipe Carlos pero ahora ya Carlos III tras el fallecimiento de su progenitora, el cual lo convirtió en rey.

Según Logan, la monarca británica fallecería el 8 de septiembre de 2022, hecho que sucedió exactamente en esa fecha. Sí, parece siniestro, pero así fue, el 7 de junio vaticinó que Isabel II moriría 3 meses y 1 día después, y parece increíble viendo el tuit a posteriori, pero acertó de pleno. Él dice que puede predecir el futuro y que por eso sabía la fecha, quizás fue «a voleo» y tuvo suerte, si nos ponemos a buscar encontraremos millones de fechas y acontecimientos de millones de tuiteros que no se cumplen. Pero sin duda choca, y mucho, ver que en esta ocasión sí, y en algo tan importante.

Pero este tuitero no se quedó ahí, en su tuit no sólo ponía la fecha exacta de la muerte de la monarca, puso también la que será la fecha de la muerte de su hijo, hoy ya Carlos III. Según Smith, el rey Carlos III va a morir el 28 de marzo de 2026, por lo que le quedarían algo menos de 3 años de vida. Millones de personas han guardado ese tuit para comprobarlo cuando llegue ese día, y lamentablemente ya no se puede acceder al tuit (sí hay capturas) ya que Logan borró todos sus tuits y lo único que puedes ver en su perfil es su biografía, la cual dice «Puede que (o no) haya predicho la muerte de la Reina… tú eres el siguiente Carlos, ten cuidado 28/03/2026» y luego añade «por cierto, Twitter no me suspendió la cuenta».